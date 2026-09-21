Tỷ giá USD ngày 21-9: Tăng, giảm trái chiều

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.918 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.356 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm sáng nay được NHNN công bố

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 – 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Trong khi đó BIDV tăng 10 đồng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua, niêm yết tại mức 25.820 – 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra).

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra). Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.224 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Theo đánh giá của UOB Group, triển vọng giảm giá trung hạn của USD đang được xem xét lại sau những thay đổi trong chính sách tiền tệ của Fed. Việc Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75–4% có thể tạo thêm động lực cho đồng USD trong ngắn hạn, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ và những lo ngại về lạm phát tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap dẫn báo cáo của Citi Research cho rằng, động thái tăng lãi suất mới nhất của Fed có thể gây thêm sức ép lên thị trường nhà ở Mỹ và khiến tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều hơn vào đầu tư trí tuệ nhân tạo. Citi dự báo Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong những tháng tới trước khi bắt đầu cắt giảm vào năm sau, song khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới đã gia tăng sau những phát tín hiệu cứng rắn từ Fed.

Trong tuần này, USD được dự báo tiếp tục nghiêng về xu hướng tăng, song đà tăng có thể không mạnh như tuần trước. Thị trường có khả năng xuất hiện những phiên biến động lớn, trong đó cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, giá dầu và các tín hiệu chính sách mới từ Fed sẽ là những yếu tố đáng chú ý.