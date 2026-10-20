Tỷ giá USD ngày 20-10: Tăng giảm trái chiều

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.639 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.921 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.347 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 – 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.705 – 26.085 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 15 đồng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.701 - 26.090 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD đi ngang sau khi giảm 0,4% trong tuần trước, chấm dứt chuỗi tăng bốn tuần liên tiếp. Chỉ số Dollar Index (DXY), đo sức mạnh đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt gần như không đổi ở mức 101,87 điểm. Đà tăng của USD bị hạn chế khi thị trường nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới, trong bối cảnh giá dầu giảm làm dịu lo ngại về lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược với xác suất 87% rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp bắt đầu ngày 28-10.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 2,3% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành lệnh miễn trừ, nới lỏng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến giao dịch năng lượng của Nga. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung nhiên liệu toàn cầu được cải thiện, qua đó giảm áp lực lạm phát.

Ở châu Âu, đồng Euro giảm 0,3%, xuống gần 1,1200 USD, rời mức cao nhất hơn một tuần ghi nhận cuối tuần trước. Tình trạng bất ổn chính trị và xã hội tại Pháp làm gia tăng lo ngại về rủi ro kinh tế khu vực. Chi phí bảo hiểm rủi ro nợ công Pháp tăng, trong khi chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp và Đức nới rộng, gây thêm sức ép lên đồng tiền chung.

Tại châu Á, đồng Yên Nhật dao động quanh ngưỡng 158 JPY/USD. Khả năng nhà chức trách Nhật Bản can thiệp thị trường khiến giới giao dịch thận trọng khi đẩy USD lên cao hơn. Trong khi đó, phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda về việc lạm phát cơ bản tiến gần mục tiêu 2% củng cố kỳ vọng ngân hàng này tiếp tục từng bước bình thường hóa chính sách tiền tệ.