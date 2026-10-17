Tỷ giá USD ngày 17-10: USD giảm sức hút, Bảng Anh và Euro tăng giá

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.919 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.345 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 – 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.685 – 26.065 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.695 - 26.075 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 - 26.094 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ sáu, tạo điều kiện cho đồng Bảng Anh và Euro tăng giá. Tuy nhiên, triển vọng đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng, trong khi giới phân tích cho rằng USD khó giảm sâu nếu thị trường chứng khoán Mỹ chưa tiếp tục điều chỉnh mạnh.

Đồng Bảng Anh đang hướng tới mức tăng khoảng 0,7% trong tuần so với USD, chấm dứt chuỗi 7 tuần giảm liên tiếp và có khả năng ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22-9.

Theo ông Chris Turner, Trưởng bộ phận thị trường toàn cầu tại ING, một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần là sự phục hồi của trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, bất chấp dữ liệu lạm phát tiếp tục ở mức cao.

Các nhà đầu tư dường như đang sử dụng trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước khả năng điều chỉnh của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, ING nhận định USD có thể ổn định quanh vùng đỉnh gần đây, trừ khi cổ phiếu AI và các tài sản rủi ro tiếp tục giảm mạnh.

Ông Turner cho rằng, USD chỉ có khả năng giảm sâu hơn khi lãi suất ở các kỳ hạn ngắn phá vỡ những ngưỡng thấp hơn. Hiện tại, điều kiện này chưa xuất hiện.

Ở Anh, số liệu kinh tế công bố hôm thứ năm cho thấy nền kinh tế trong tháng 8 tăng trưởng tốt hơn dự báo, nhờ sự cải thiện mạnh của lĩnh vực lập trình máy tính. Tuy nhiên, đà tăng của đồng Bảng Anh chủ yếu phản ánh sự suy yếu chung của USD, thay vì xuất phát hoàn toàn từ các yếu tố cơ bản của kinh tế Anh.

Đối với đồng Euro, ING dự báo cặp tỷ giá EUR/USD có thể bước vào giai đoạn tích lũy đáng kể, với khả năng hướng tới vùng 1,1340-1,1350 USD. Thị trường đang theo dõi số liệu lạm phát tháng 9 của Eurozone, dự kiến được xác nhận ở mức 3,8%, cùng triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Về diễn biến của USD, ING nhận định chỉ số DXY có thể gặp khó khăn khi tiến tới vùng 102,40-102,50 điểm, trong khi vùng hỗ trợ nằm tại 101,75-101,80 điểm.