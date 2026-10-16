Tỷ giá USD ngày 16-10: Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.638 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.920 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.346 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.680 – 26.060 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.680 – 26.060 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.680 - 26.060 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.680 - 26.060 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch thứ năm dù dữ liệu giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo, làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chỉ số USD Index giảm 0,2% xuống 102,03 điểm trong đầu phiên thứ năm, đảo chiều một phần đà tăng của phiên trước. Trong khi đó, tỷ giá USD/CAD giảm 0,29% xuống 1,4197 CAD/USD vào khoảng 19h24 giờ Việt Nam, sau khi dao động trong biên độ 1,4195–1,4241 CAD/USD.

Theo dữ liệu công bố, giá sản xuất hàng hóa cuối cùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước, cao hơn đáng kể so với dự báo tăng 0,6% của các nhà kinh tế và mức tăng 0,5% trong tháng 8.

Tính theo năm, PPI tăng 6,3%, cao hơn mức 5,6% của tháng trước và vượt dự báo 5,3%. Số liệu cho thấy áp lực giá tại Mỹ tiếp tục gia tăng, sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng trước đó cũng cao hơn kỳ vọng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, thậm chí cân nhắc thêm một đợt tăng lãi suất. Kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối diễn biến của đồng USD.

Thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ để đánh giá triển vọng lạm phát và chính sách lãi suất của Fed. Nếu áp lực giá tiếp tục kéo dài, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt có thể hỗ trợ đồng USD, trong khi chênh lệch lãi suất và tâm lý rủi ro toàn cầu vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.