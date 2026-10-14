Tỷ giá USD ngày 14-10: Đồng USD suy yếu từ đỉnh 18 tháng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.646 đồng/USD, tăng 13 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.928 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.354 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.720 – 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.720 – 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.725 - 26.105 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 15 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.720 - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng chiều bán và giữ nguyên chiều mua so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD suy yếu từ mức đỉnh 18 tháng trong phiên giao dịch gần nhất, khi giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng hạ nhiệt, qua đó phần nào giảm bớt lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất. Diễn biến này đồng thời hỗ trợ đồng CAD tăng giá so với đồng bạc xanh.

Thị trường đang đánh giá khả năng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, đồng thời hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát Mỹ dự kiến công bố vào hôm nay để tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo dữ liệu từ CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 đã tăng lên 80%, so với mức 51% một tháng trước. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về quyết định lãi suất sắp tới của Fed.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, giá dầu tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến tỷ giá. Là một trong những quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn, Canada có đồng tiền chịu ảnh hưởng nhất định từ biến động giá dầu. Giá dầu giảm có thể làm suy yếu triển vọng doanh thu xuất khẩu, qua đó gây áp lực lên đồng CAD và phần nào hạn chế mức tăng của đồng tiền này trước USD.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi giá dầu, số liệu lạm phát Mỹ và những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất. Diễn biến của đồng USD trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc đáng kể vào các tín hiệu kinh tế mới của Mỹ, cũng như sự thay đổi trong tương quan chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Canada.