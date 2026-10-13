Tỷ giá USD ngày 13-10: Tỷ giá trung tâm tăng mạnh

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.633 đồng/USD, tăng 12 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.915 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.341 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.730 – 26.110 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.740 – 26.120 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 70 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.740 - 26.120 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 50 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.730 - 26.110 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng chiều bán và giữ nguyên chiều mua so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và những căng thẳng địa chính trị. Trong khi đó, thị trường đang hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 9, yếu tố có thể ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất của Fed.

Ông Chris Turner, Trưởng bộ phận thị trường toàn cầu tại ING nhận định, thị trường ngoại hối đang tập trung vào triển vọng tăng trưởng tích cực của kinh tế Mỹ, lạm phát cao hơn mục tiêu và khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Theo ING, chỉ số USD vượt mốc 102 điểm là tín hiệu tích cực đối với đồng bạc xanh.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày mai sẽ là tâm điểm chú ý. ING cảnh báo lạm phát lõi có thể cao hơn mức dự báo tăng 0,2% theo tháng, qua đó củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và hỗ trợ USD. Theo tổ chức này, thị trường có thể phải chờ đến mùa xuân năm sau mới điều chỉnh giảm kỳ vọng lãi suất.

ING đặt mục tiêu ngắn hạn cho chỉ số USD ở mức 102,85 điểm. Ông Turner cho rằng, nếu không xuất hiện sai lầm chính sách lớn từ phía Mỹ, các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn nghiêng về khả năng EUR/USD tiếp tục giảm, với vùng mục tiêu 1,1100–1,1120 USD.

Trong khi đó, đồng Euro chịu sức ép từ những lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp, khi kế hoạch tiết kiệm 43 tỷ Euro của chính phủ nước này chuẩn bị được đưa ra tranh luận tại quốc hội. Thị trường cũng đang định giá khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất 22 điểm cơ bản vào tháng 12, thấp hơn mức tăng 25 điểm cơ bản mà ING dự báo.

Đối với Bảng Anh, mức tăng nhẹ trong phiên đầu tuần chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt từ các yếu tố kinh tế nội tại. Diễn biến của đồng tiền này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ xu hướng của USD.