Tỷ giá USD ngày 12-10: Tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.621 đồng/USD, giảm 8 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.903 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.339 đồng/USD.

NHNN điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 – 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.670 – 26.050 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 70 đồng chiều bán và giữ nguyên chiều mua so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD được dự báo tiếp tục nhận lực hỗ trợ từ chính sách tiền tệ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu chính phủ và nhu cầu trú ẩn trước những bất ổn quốc tế. Tuy nhiên, đà tăng có thể gặp trở ngại nếu dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 9 cho thấy áp lực giá cả hạ nhiệt hoặc triển vọng tăng trưởng suy yếu.

Thị trường đang theo dõi sát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và các tín hiệu từ Fed để đánh giá khả năng duy trì lãi suất cao. Lạm phát vượt dự báo có thể củng cố đồng USD, trong khi dữ liệu thấp hơn kỳ vọng sẽ làm gia tăng khả năng nới lỏng chính sách. Diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, cùng biến động của đồng EUR và Yên Nhật Bản, cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng tỷ giá.

Bên cạnh đó, căng thẳng Trung Đông và giá dầu tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường. Đồng USD đã tăng 4 tuần liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5-2025. Francesco Pesole, chiến lược gia tiền tệ tại ING nhận định, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy đồng bạc xanh bước vào giai đoạn điều chỉnh trên diện rộng, khi giá năng lượng cao vẫn hỗ trợ khả năng Fed duy trì chính sách thắt chặt.

Giá dầu biến động mạnh đầu tuần do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông. Theo Reuters, dầu Brent từng tăng 0,73% lên 105,48 USD/thùng, dầu WTI tăng 0,64% lên 92,44 USD/thùng, sau các cuộc tấn công mới của Houthi nhằm vào Saudi Arabia và hai tàu chở dầu bị tấn công cuối tuần. Sau đó, cả hai loại dầu giảm khoảng 0,9%, lần lượt xuống 103,82 USD/thùng và 91,03 USD/thùng, khi xuất hiện thông tin Nga có thể nối lại một phần xuất khẩu diesel.

Vivek Dhar, chuyên gia tại Commonwealth Bank of Australia cho rằng, nguồn cung diesel bổ sung từ Nga có thể giúp hạ nhiệt thị trường, song tác động còn phụ thuộc vào tình hình hạ tầng dầu khí của nước này.