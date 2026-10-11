Tỷ giá USD ngày 11-10: Đồng Đô la suy yếu nhẹ trước kỳ vọng tăng lãi suất của Fed

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.629 đồng/USD, duy trì so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.911 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.347 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 – 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.680 – 26.060 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 - 26.150 đồng/USD (mua vào - bán ra), ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD suy yếu nhẹ so với Euro và Bảng Anh trong phiên giao dịch gần nhất, nhưng triển vọng phục hồi của các đồng tiền này vẫn chưa rõ ràng khi giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng, rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện hữu và các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu ủng hộ tăng lãi suất.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING cho biết, USD giảm nhẹ trong phiên trước khi thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt. Dù vậy, ING chưa nhận thấy tín hiệu cho thấy xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh đang mở rộng. Ngân hàng này vẫn nghiêng về kịch bản đồng đô la mạnh lên trong ngắn hạn, trong bối cảnh thị trường trái phiếu toàn cầu và tâm lý rủi ro còn mong manh.

Một yếu tố tiếp tục hỗ trợ đồng USD là triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Hai quan chức Fed là ông Alberto Musalem và ông Christopher Waller nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất. Theo ING, những phát biểu mang tính thắt chặt này đang củng cố kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Đối với đồng Euro, việc tỷ giá EUR/USD trở lại trên ngưỡng 1,120 chủ yếu phản ánh sự suy yếu của đồng Đô la, thay vì cho thấy sức mạnh nội tại của đồng tiền chung châu Âu. Ông Pesole nhận định thị trường ngoại hối vẫn chưa sẵn sàng thu hẹp phần bù rủi ro tài khóa của Pháp.

Về triển vọng tỷ giá, ING cho rằng EUR/USD có thể kiểm tra lại vùng 1,110–1,112 USD trong ngắn hạn. Quan điểm nghiêng về đồng Đô la mạnh lên của ngân hàng này có thể thay đổi nếu thị trường trái phiếu toàn cầu và tâm lý rủi ro ổn định trở lại, hoặc các tín hiệu thắt chặt chính sách từ Fed suy yếu. Trong khi đó, triển vọng phục hồi của đồng Euro còn phụ thuộc vào khả năng thu hẹp phần bù rủi ro liên quan đến tình hình tài khóa Pháp.