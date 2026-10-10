Tỷ giá USD ngày 10-10: Duy trì đà tăng cả tuần

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.629 đồng/USD, duy trìso với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.911 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.347 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm sáng nay không thay đổi so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 – 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV cũng niêm yết tỷ giá tại mức 25.680 – 26.060 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.690 - 26.150 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên thứ sáu nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm một lần vào cuối năm 2026 ngày càng gia tăng.

Chỉ số USD và hợp đồng tương lai chỉ số này cùng giảm 0,1%, sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn duy trì gần mức cao nhất trong 1,5 năm thiết lập trong tuần, sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy Fed tiếp tục quan ngại về rủi ro lạm phát. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dù kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm bớt.

Trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư tập trung theo dõi dữ liệu tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ trong tuần nhưng vẫn ở gần mức cao nhất kể từ năm 2002.

Trên thị trường tiền tệ châu Á, phần lớn đồng tiền giao dịch đi ngang. Cặp USD/JPY tăng 0,1% khi đồng Yên suy yếu sau dữ liệu cho thấy chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản giảm 3,1% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng giảm thứ 9 liên tiếp. Diễn biến này làm dấy lên thêm nghi ngại về sức mạnh của tiêu dùng và khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Đáng chú ý, đồng Rupee Ấn Độ giảm xuống mức thấp kỷ lục, với tỷ giá USD/INR tăng 0,2% lên 97,117 Rupee. Giá dầu duy trì ở mức cao làm gia tăng áp lực lên đồng tiền này do Ấn Độ phụ thuộc lớn vào dầu thô nhập khẩu. Động thái tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ trong tuần này chưa đủ sức đảo chiều xu hướng, trong bối cảnh dòng vốn nước ngoài tiếp tục rút khỏi thị trường và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao.