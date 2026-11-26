Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng so với phiên ngày 25-11. Ảnh minh họa

Sáng 26-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.676 đồng/USD, giảm 3 đồng so với phiên ngày 25-11 (25.679 đồng/USD). Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.392-26.960 đồng/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.500 đồng/USD mua vào và 26.912 đồng/USD bán ra. So với phiên ngày 25-11, giá mua vào giữ nguyên, trong khi giá bán ra tăng 21 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD có xu hướng tăng. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.610 đồng/USD mua tiền mặt, 25.640 đồng/USD mua chuyển khoản và 26.020 đồng/USD bán ra, tăng 30 đồng/USD ở cả ba mức so với ngày 25-11. VietinBank niêm yết tỷ giá trong khoảng 25.620-26.065 đồng/USD; BIDV ở mức 25.665-26.045 đồng/USD; Agribank niêm yết giá mua chuyển khoản 25.610 đồng/USD và bán ra 26.020 đồng/USD; ACB giao dịch USD trong khoảng 25.650-26.040 đồng/USD.

Đối với các ngoại tệ khác, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá euro ở mức 26.731 đồng mua vào và 29.545 đồng bán ra; bảng Anh ở mức 31.978 đồng mua vào và 35.344 đồng bán ra. Tỷ giá yen Nhật được niêm yết ở mức 153 đồng mua vào và 169 đồng bán ra; đô la Australia ở mức 16.215 đồng mua vào và 17.922 đồng bán ra.

Tại Vietcombank, tỷ giá euro được niêm yết ở mức 27.536 đồng mua vào và 28.989 đồng bán ra. Bảng Anh có giá mua tiền mặt 32.913 đồng và bán ra 34.911 đồng. Tỷ giá yên Nhật ở mức 155,96 đồng mua tiền mặt, 157,54 đồng mua chuyển khoản và 166,70 đồng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày 25-11. Theo Reuters, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, có thời điểm giảm 0,22%, xuống 103,62 điểm. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính biến động mạnh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng franc Thụy Sĩ và yên Nhật được hỗ trợ khi nhà đầu tư điều chỉnh danh mục trước những biến động trên thị trường chứng khoán.

Sang phiên giao dịch sáng 26-11, DXY dao động quanh 103,7 điểm. Đồng euro giao dịch quanh 1,097 USD; yen Nhật ở mức 159,06 yen/USD. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm đã phần nào hạn chế sức hấp dẫn của đồng bạc xanh, dù các dữ liệu kinh tế mới công bố tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng.

Đáng chú ý, tăng trưởng GDP Mỹ quý III-2026 được điều chỉnh lên mức 4,3% theo tốc độ thường niên, trong khi lạm phát PCE tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát lõi PCE tăng 3,3%. Những số liệu này tiếp tục củng cố dự đoán Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12-2026. Tuy nhiên, diễn biến lợi suất trái phiếu và tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính khiến đồng USD chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt.

Trong thời gian tới, diễn biến tỷ giá USD sẽ tiếp tục chịu tác động từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed và biến động dòng vốn trên thị trường quốc tế.