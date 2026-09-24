Tỷ giá USD hưởng lợi từ sự cứng rắn của Fed và giá dầu tăng cao

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Đồng USD tăng giá lên mức cao nhất trong gần 2 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/9) và duy trì gần ngưỡng này trong phiên sáng nay (24/9), khi những phát biểu cứng rắn của giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và giá dầu thô leo thang củng cố khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,5%, đạt hơn 101,1 điểm khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư. Trong phiên, có lúc chỉ số đạt 101,23 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7. Sáng nay, chỉ số giảm nhẹ xuống dưới 101,1 điểm.

Đồng bạc xanh được hỗ trợ khi có thêm một loạt quan chức Fed kêu gọi tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau động thái tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm của Fed vào tuần trước.

Phát biểu ngày thứ Tư tại một sự kiện của Fed chi nhánh Chicago, Thống đốc Fed Michael Barr nói rằng trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng và nền kinh tế tăng trưởng vững, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất. "Rủi ro đối với việc đạt mục tiêu lạm phát đã gia tăng, trong khi rủi ro đối với thị trường lao động lại giảm bớt. Theo kịch bản cơ sở của tôi, có thể cần thêm các điều chỉnh chính sách để đảm bảo lạm phát giảm về mức mục tiêu một cách kịp thời”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Barr.

Trên thị trường lãi suất tương lai, xác suất của một động thái tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 của Fed đã tăng vọt lên mức 77% từ mức 55% của ngày hôm trước.

"Hiện tại, câu chuyện chính xoay quanh vấn đề lãi suất. Yếu tố thúc đẩy đồng USD tăng giá là hệ quả từ đợt tăng lãi suất kèm theo quan điểm thắt chặt của Fed vào tuần trước. Động thái này đã tạo thêm đà tăng mới cho đồng bạc xanh. Tuần này không có nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, nhưng điểm đáng chú ý là các bình luận từ giới chức Fed. Về cơ bản, họ đều có cùng quan điểm rằng việc tiếp tục thắt chặt chính sách là điều tất yếu”, ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại công ty Brown Brothers Harriman ở London, nhận định với Reuters.

Đà tăng của USD được đẩy mạnh hơn sau khi báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global khiến thị trường bất ngờ khi cho thấy chỉ số của lĩnh vực dịch vụ tăng mạnh lên mức 58,7 điểm trong tháng 9, mức cao nhất trong gần 5 năm, từ 56,5 điểm trong tháng 8. PMI của lĩnh vực sản xuất cũng tăng vọt lên mức 56,7 điểm, cao nhất trong hơn 4 năm.

Ngoài ra, đà tăng của bạc xanh được củng cố thêm bởi sự leo thang của giá dầu, sau khi ông Mohsen Rezaei - thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước rằng chừng nào các điều kiện của Iran chưa được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại và sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra. Cùng ngày, phát biểu trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẽ không có chuyện nước cộng hòa Hồi giáo này đầu hàng Mỹ.

Trước đó, kỳ vọng về việc các nỗ lực ngoại giao tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc có thể dẫn đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và Iran. Kỳ vọng này đã giúp giá dầu hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong 4 tháng vào giữa tháng 9. Tuy nhiên, phiên tăng ngày thứ Tư đã đưa giá dầu Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - trở lại mốc 100 USD/thùng.

Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, dẫn tới khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, có lợi cho tỷ giá USD. Ngoài ra, USD cũng hưởng lợi khi giá dầu tăng vì Mỹ là một nước xuất khẩu ròng năng lượng.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 tháng qua - Nguồn: Trading Economics.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang cũng hỗ trợ đồng USD. Cùng với mối lo lạm phát cao, lãi suất tăng và khối nợ công lớn của Mỹ, phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm nhận được lượng cầu ảm đạm vào ngày thứ Ba đã góp phần đẩy lợi suất của kỳ hạn 10 năm vượt 5,1%, cao nhất 19 năm.

Đà tăng mạnh của USD khiến đồng euro trượt giá xuống mức 1,1378 USD/euro trong phiên sáng nay, mức thấp nhất 2 tháng. Trong phiên ngày thứ Tư, đồng tiền chung châu Âu mất giá hơn 0,5% so với USD, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tục.

Ở mức 157,9 yên đổi 1 USD, đồng yên Nhật Bản sáng nay đang ở mức gần thấp nhất 3 tuần. Các nhà giao dịch vẫn đang cảnh giác với khả năng nhà chức trách can thiệp vào thị trường ngoại hối, trong bối cảnh thị trường cho rằng động thái tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên mức cao nhất 31 năm 1,25% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần trước là chưa đủ cứng rắn.

Phiên ngày thứ Tư, yên giảm giá hơn 0,5% so với USD.

Ông Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty Pepperstone, nhận định với Reuters: "Xét đến sức mạnh tương đối của tăng trưởng kinh tế Mỹ và kỳ vọng ngày càng mạnh mẽ của thị trường về việc Fed tăng lãi suất, đồng USD vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư."

Ông đánh giá thêm rằng các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang quá nóng đang trở thành tâm điểm chú ý, và Fed có thể cần thắt chặt chính sách hơn nữa nếu lạm phát tiếp tục tăng cao bất ngờ.