Tỷ giá USD hôm nay (9-11): Đồng USD đối mặt với phép thử từ dữ liệu lạm phát

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 102,28.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Tuần trước, đồng USD tiếp tục ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, trong đó đáng chú ý là sự phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối tuần, bất chấp những biến động ban đầu sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ, đồng bạc xanh vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, từng bước lấy lại đà tăng.

Đặc biệt sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tạo thêm 165.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 65.000 việc làm của các nhà phân tích. Số liệu này tiếp tục củng cố nhận định rằng thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu, qua đó tạo thêm cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cân nhắc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn cũng góp phần hỗ trợ đồng USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép bán tháo mạnh, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, đà phục hồi của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh thiếu vắng những yếu tố hỗ trợ truyền thống. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt đi xuống trên toàn bộ các kỳ hạn, giá dầu thô giảm mạnh, trong khi tình hình căng thẳng liên quan đến Mỹ, Iran và eo biển Hormuz không xuất hiện diễn biến mới đáng chú ý. Điều này cho thấy sức mạnh của đồng USD trong những phiên gần đây chủ yếu đến từ sự điều chỉnh kỳ vọng của giới đầu tư trước các dữ liệu kinh tế Mỹ và tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính quốc tế.

Trong khi đó, lạm phát tiếp tục trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận về chính sách tiền tệ Mỹ, sau khi Fed quyết định giữ nguyên biên độ lãi suất điều hành ở mức 3,75-4,00%. Những phát biểu của các quan chức Fed trong tuần qua cho thấy sự đồng thuận tương đối rõ ràng rằng lạm phát vẫn ở mức cao và có thể đòi hỏi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nữa. Tuy nhiên, thời điểm triển khai các bước đi tiếp theo vẫn chưa nhận được sự thống nhất. Phần lớn các nhà hoạch định chính sách dường như nghiêng về phương án điều chỉnh từng bước, đồng thời đánh giá những tác động thực tế trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Đây cũng là yếu tố khiến giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các số liệu kinh tế nhằm xác định mức độ quyết liệt trong lộ trình điều hành lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Nhìn chung, đồng USD đã phần nào củng cố được vị thế. Tuy nhiên, xu hướng của đồng bạc xanh trong tuần này vẫn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các số liệu lạm phát của Mỹ, yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới. Nếu các chỉ số lạm phát cao hơn dự báo, triển vọng duy trì hoặc nâng lãi suất sẽ được củng cố, qua đó tạo thêm động lực cho đồng USD tiếp tục phục hồi. Ngược lại, nếu số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đà tăng gần đây của đồng bạc xanh có thể gặp trở ngại, nhất là trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chưa tạo được lực đỡ đáng kể và các vị thế đầu cơ đang xuất hiện dấu hiệu suy giảm.

Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (9-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.615 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.385 đồng - 26.845 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.301 đồng - 30.174 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: