Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Thị trường trong nước

Sáng 9/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.629 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.347,55 - 26.910,45 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.080 - 26.180 VND/USD, tăng 40 đồng hai chiều so với phiên trước.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 9/10, tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở cả 5 đồng tiền chủ chốt, gồm USD, EUR, GBP, JPY và CNY.

Đáng chú ý, USD ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.680 - 26.090 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 80 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 80 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt xuống 25.710 VND/USD và 26.090 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 9/10 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tương tự, tỷ giá CNY tại Vietcombank giảm 10,29 đồng ở chiều mua vào, xuống 3.766,37 VND/CNY và giảm 10,71 đồng ở chiều bán ra, xuống 3.926,34 VND/CNY. Tại BIDV, tỷ giá CNY được niêm yết ở mức 3.790 - 3.935 VND/CNY, giảm lần lượt 10 đồng và 11 đồng ở hai chiều.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,13% xuống 102,11 điểm.

Thị trường đang theo dõi sát diễn biến giá năng lượng và đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh lộ trình lãi suất những tháng cuối năm vẫn còn nhiều yếu tố bất định.

Biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy, các nhà hoạch định chính sách đồng thuận với quyết định tăng lãi suất trong tháng 9. Phần lớn quan chức Fed cũng nhận định rằng, việc tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm nay có thể là cần thiết để kiểm soát lạm phát.

Cùng quan điểm, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng, Fed có thể cần tiếp tục nâng lãi suất, song vẫn có sự linh hoạt trong việc lựa chọn thời điểm và tốc độ điều chỉnh. Đồng thời, ông cũng để ngỏ khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 để đánh giá thêm các diễn biến kinh tế.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 17,7%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 81,3%. Điều này cho thấy, giới đầu tư nghiêng về kịch bản Fed tạm dừng việc tăng lãi suất trong ngắn hạn, nhưng vẫn có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm.

Trong khi đó, những diễn biến mới liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang tác động đến giá năng lượng và kỳ vọng lạm phát. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tiến hành tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, đồng thời cho biết hai nước đang có những cuộc thảo luận hiệu quả, dù chưa công bố chi tiết.

Tuyên bố này được đưa ra sau những thông tin cho rằng Nhà Trắng đang cân nhắc hành động quân sự nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử. Phát biểu của Tổng thống Trump phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang, khiến giá dầu Brent giảm nhanh ngay sau đó. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa đối với Iran.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức trên 5,22%, sau khi từng chạm mức cao nhất kể từ năm 2002 trong phiên trước đó.

Diễn biến giá dầu cũng trở thành yếu tố quan trọng đối với triển vọng lãi suất của Fed. Nếu giá dầu tiếp tục giảm, áp lực lạm phát tại Mỹ có thể hạ nhiệt, qua đó làm giảm nhu cầu tăng lãi suất trong thời gian tới. Ngược lại, nếu căng thẳng địa chính trị tái leo thang và đẩy giá năng lượng tăng trở lại, Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến./.