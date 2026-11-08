Tỷ giá USD hôm nay (8-11): Đồng USD trải qua tuần biến động trái chiều

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,39%, ở mức 102,28.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD biến động trái chiều, chịu tác động đan xen từ diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, những lo ngại về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các số liệu kinh tế Mỹ.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Đồng bạc xanh giảm giá trong những phiên đầu tuần khi giá dầu lao dốc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống và kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt. Tuy nhiên, đồng USD phục hồi vào cuối tuần nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng và báo cáo việc làm Mỹ vượt xa dự báo.

Trong phiên giao dịch ngày 3-11, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), giảm 0,10%, xuống 101,77 điểm. Đà suy yếu diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc khoảng 7% sau những tín hiệu tích cực từ các cuộc tiếp xúc giữa Iran và Qatar, làm dấy lên hy vọng nguồn cung năng lượng tại Trung Đông được cải thiện. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm cũng gây sức ép lên đồng USD.

Sang ngày 4-11, đồng bạc xanh tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi giới đầu tư theo dõi diễn biến căng thẳng Mỹ-Iran và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm của Iran khiến hy vọng hạ nhiệt xung đột suy giảm, thúc đẩy giá dầu phục hồi một phần. Trong khi đó, đồng EUR tăng nhẹ, còn đồng yên Nhật Bản gần như đi ngang.

Ngày 5-11, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tác động đáng kể đến tâm lý thị trường. Những lo ngại về thay đổi chính sách và quy định đối với lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là AI, cũng khiến giới đầu tư thận trọng. Trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh, đồng USD chịu thêm sức ép khi nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn suy yếu.

Đến phiên ngày 6-11, đồng USD gần như đi ngang sau khi giá dầu phục hồi hơn 3%. Thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI, khiến cổ phiếu công nghệ Mỹ giảm mạnh. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 189.000 đơn, thấp hơn dự báo 196.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu đáng kể.

Đáng chú ý, trong phiên ngày 7-11, đồng USD phục hồi mạnh sau khi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ vượt xa kỳ vọng. Nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm, cao hơn nhiều so với mức dự báo 65.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Số liệu tích cực củng cố nhận định kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Nhìn chung, đồng USD trải qua một tuần chịu tác động trái chiều từ các yếu tố địa chính trị, chính trị và kinh tế. Nếu triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông và những bất ổn sau bầu cử Mỹ gây sức ép lên đồng bạc xanh trong những phiên đầu tuần, thì báo cáo việc làm tích cực đã tạo động lực phục hồi vào cuối tuần.

Đồng USD trải qua tuần biến động trái chiều. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (8-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.615 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.385 đồng - 26.845 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.301 đồng - 30.174 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: