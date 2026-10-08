Tỷ giá USD hôm nay (8-10): Đồng USD tăng trở lại

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,42%, hiện ở mức 102,25.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng EUR giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi trái phiếu Chính phủ Pháp chịu thêm sức ép do những lo ngại về tình hình tài khóa, trong khi đồng USD duy trì đà tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp và Italy tăng, trong đó lợi suất trái phiếu của những quốc gia có mức nợ cao tăng mạnh hơn so với các thị trường được coi là an toàn như Đức, trong bối cảnh những lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp tiếp tục kéo dài và giá dầu một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm tăng mạnh 11,9 điểm cơ bản, lên 4,8696%, hướng tới mức tăng trong ngày lớn nhất trong hai tuần. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm không thay đổi, giữ ở mức 3,4805%.

“Vấn đề của châu Âu là trong một thời gian, các nước trong khu vực đã vận hành theo mô hình có phần giống một nhà nước phúc lợi, chi tiêu rất nhiều tiền nhưng không thực sự tạo ra nguồn thu tương xứng, và điều này cuối cùng đang bắt đầu tác động đến họ. Xét thêm thực tế rằng mọi người đều phải chi nhiều tiền hơn cho năng lượng, triển vọng là không mấy sáng sủa”, ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, nhận định.

Đồng EUR giảm 0,53%, xuống 1,1198 USD, tiến gần mức thấp nhất trong 17 tháng được ghi nhận hôm thứ Hai.

Chỉ số DXY có thời điểm thu hẹp đà tăng, trước khi phục hồi sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố.

Biên bản cho thấy các quan chức Fed đã chia rẽ về lý do tăng lãi suất trong cuộc họp tháng trước. Một số thành viên cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để hạn chế tác động của các cú sốc giá năng lượng và những cú sốc giá khác, trong khi nhóm có quan điểm cứng rắn hơn nhận định Fed cần hành động để ngăn chặn nguy cơ lạm phát bắt nguồn từ nhu cầu trong nền kinh tế.

Những phát biểu gần đây của nhiều quan chức Fed cho thấy sự ủng hộ đối với việc tiếp tục tăng lãi suất, mặc dù Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams và Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson hồi tuần trước bày tỏ quan điểm nên kiên nhẫn trước khi tiếp tục nâng lãi suất.

Đồng bạc xanh cũng được hỗ trợ trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, giá dầu đã thu hẹp đà tăng trước đó trong phiên giao dịch biến động, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc đưa dầu từ các kho dự trữ ra thị trường và ưu tiên nguồn dầu diesel nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng lên mức cao kỷ lục.

“Chúng ta phần nào đã hiểu được quy luật rằng trong thời điểm khó tiếp cận các nguồn năng lượng, đồng USD sẽ tăng mạnh”, ông Perez nói.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp diễn ra vào cuối tháng này hiện ở mức 19,4%, giảm mạnh so với khoảng 38% một tuần trước. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 lên tới 83%.

Đồng bảng Anh giảm 0,42%, xuống 1,3216 USD, nhưng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6-2025 so với đồng EUR trong bối cảnh những lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp gia tăng.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,09%, xuống 157,95 yên/USD.

Đồng USD tăng trở lại. Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (8-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.638 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.407 đồng - 26.869 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 27.390 đồng - 30.273 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: