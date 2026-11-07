Tỷ giá USD hôm nay (7-11): Đồng USD tăng mạnh

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,72%, hiện ở mức 102,28.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng vọt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và hướng tới mức tăng trong ngày lớn nhất trong gần 5 tháng, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, số việc làm phi nông nghiệp của nước này tăng mạnh thêm 165.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn mức dự báo 65.000 việc làm của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, sau khi số liệu tháng 9 được điều chỉnh tăng lên 60.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Báo cáo này tạo dư địa để Fed tiếp tục tăng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, sau khi báo cáo được công bố, kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 đã tăng trở lại, lên gần 80%.

Những phát biểu của các quan chức Fed trong ngày thứ Sáu cũng củng cố quan điểm ủng hộ việc tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams cho biết, tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu đáng kể trước những cú sốc liên tiếp. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức quá cao và việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% là điều cần thiết.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho biết, lạm phát tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu trong các cuộc trao đổi của ông với các doanh nghiệp tại khu vực Trung Tây nước Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly nhận định, Fed nhiều khả năng vẫn cần tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gây ra những tác động “đau đớn” đối với thị trường.

Đồng USD đã tăng giá trước khi báo cáo việc làm được công bố, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI lan rộng trên toàn cầu. Trong khi đó, đồng EUR giảm mạnh 0,67%, xuống còn 1,11437 USD.

Đồng bảng Anh cũng giảm mạnh 0,71%, xuống còn 1,3355 USD, hướng tới mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 23-9. Diễn biến này đảo chiều so với đà tăng của đồng bảng trong ngày thứ Năm, khi đồng tiền này đạt mức cao nhất trong hơn 7 tuần sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm.

Đồng yên Nhật Bản giảm 0,47% so với đồng USD, xuống còn 158,43 yên đổi 1 USD. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố kế hoạch sử dụng nguồn thu từ hoạt động bán các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) để tài trợ cho những dự án đầu tư trọng điểm của chính phủ.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết, Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát cơ bản sẽ duy trì quanh mục tiêu 2%, song cũng nhận thức được rằng vẫn tồn tại “một số rủi ro”.

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Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (7-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.615 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 24.385 đồng - 26.845 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.301 đồng - 30.174 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ổn định ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: