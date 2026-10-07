Tỷ giá USD hôm nay (7-10): Đồng USD hạ nhiệt

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 101,85.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã giảm so với các đồng tiền chủ chốt, sau khi tăng mạnh trong những phiên trước. Chỉ số USD Index (DXY) ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 3-9. Sức mạnh gần đây của đồng USD diễn ra ngay cả khi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này đã giảm xuống, sau khi số liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và một số quan chức Fed đưa ra những bình luận theo hướng thận trọng. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự đoán sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay và năm tới.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo rằng đà tăng của đồng USD trong tháng 9 một phần nhờ vào tỷ trọng lớn của các cổ phiếu công nghệ và AI trên thị trường chứng khoán Mỹ, cũng như sự tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế Mỹ thời gian qua. Dù vậy, công ty này vẫn tỏ ra thận trọng về triển vọng đồng USD tiếp tục mạnh lên trong ngắn hạn, do vị thế giao dịch tại một số cặp tiền tệ chính đã ở mức cao và các thông điệp gần đây từ Fed nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng đối với việc thắt chặt chính sách.

Trái ngược với lời kêu gọi kiên nhẫn gần đây từ một số quan chức Fed, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid hôm thứ Ba cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn cần tiếp tục tăng lãi suất chính sách để hạ nhiệt lạm phát, ngay cả khi lợi suất dài hạn cao đang gây sức ép lên hoạt động kinh tế tại một số bộ phận của nền kinh tế.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 hiện ở khoảng 19%, giảm từ khoảng 51% một tuần trước. Tuy nhiên, thị trường đang dự đoán khả năng 86% Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Đồng EUR phục hồi trong ngày thứ Ba và hướng tới mức tăng mạnh nhất trong bảy tuần, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng vào phiên trước đó, khi sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp giúp xoa dịu những lo ngại về sức ép trên các thị trường nợ trong khu vực đồng EUR. Đồng tiền chung châu Âu tăng 0,35%, lên 1,126 USD, hướng tới mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 19-8.

Đồng USD giảm đã giúp nâng đỡ các đồng tiền khác. Đồng bảng Anh tăng 0,42% và hướng tới mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 19-8, lên 1,3275 USD, sau khi đạt mức cao nhất trong một tuần là 1,3283 USD.

Đồng yên là ngoại lệ, khi USD tăng 0,11%, lên 158,08 yên.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể phát tín hiệu trong tháng này rằng lạm phát cơ bản đã gần đạt mục tiêu 2%. Điều này cho thấy BOJ sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết việc đưa lạm phát cơ bản ổn định quanh mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương đang trở nên quan trọng hơn, qua đó phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất để hạn chế nguy cơ lạm phát tăng quá cao.

Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (7-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.645 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục tăng nhẹ, hiện ở mức 24.413 đồng - 26.877 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.350 đồng - 30.229 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ổn định ở mức 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: