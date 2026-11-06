Tỷ giá USD hôm nay (6-11): Đồng USD ít biến động khi giá dầu phục hồi

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,02%, hiện ở mức 101,58.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD gần như không biến động trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi giá dầu phục hồi sau cú giảm mạnh trong phiên trước đó, trong khi giới đầu tư đánh giá khả năng làn sóng đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) chậm lại có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Giá dầu thô tăng hơn 3% sau khi lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Những thất bại trên diện rộng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử diễn ra đầu tuần này đã củng cố kỳ vọng rằng nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang sẽ giảm bớt. Điều này khiến thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung dầu mỏ và những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc chỉ số S&P 500 mất hơn 6%. Đà lao dốc này xuất phát từ những lo ngại gia tăng trở lại về quy mô chi tiêu khổng lồ của các doanh nghiệp liên quan đến AI, cùng khả năng các quy định quản lý mới được ban hành có thể làm chậm quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ mới nổi này.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của Chính phủ Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu. Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần giảm 6.000 đơn, xuống còn 189.000 đơn sau điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ.

Trong một diễn biến khác, năng suất lao động của người lao động Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến trong quý III, qua đó kéo giảm chi phí lao động và củng cố nhận định rằng thị trường lao động không phải là nguồn gây áp lực lạm phát.

Ông Kevin Ford, chiến lược gia trưởng về ngoại hối và kinh tế vĩ mô tại Convera, nhận định: “Giá dầu phục hồi là một yếu tố tác động. Bên cạnh đó, các số liệu được công bố trong tuần này đủ tích cực để cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự ổn định. Điều này củng cố nhận định của thị trường về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong hai cuộc họp liên tiếp vào cuối năm nay và đầu năm tới”.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 là 66,1%, giảm so với mức 79,9% cách đây một tuần.

Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,02%, lên mức 1,1229 USD.

Đồng bảng Anh giảm 0,09%, xuống còn 1,3457 USD, sau khi trước đó tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 tuần. Đà tăng trước đó diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định nâng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm vào ngày thứ Năm, đồng thời cảnh báo có thể cần ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa nếu xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp diễn.

Đồng yên Nhật Bản tăng 0,46% so với đồng USD, lên mức 157,63 USD, sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được công bố, qua đó củng cố kỳ vọng ngân hàng này sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tại cuộc họp nói trên, BOJ đã nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong vòng 31 năm.

Đồng USD ít biến động khi giá dầu phục hồi. Ảnh minh họa: Bloomberg

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (6-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.623 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 24.392 đồng - 26.854 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 27.374 đồng - 30.255 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: