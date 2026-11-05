Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Thị trường trong nước

Sáng 5/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.623 đồng, giảm 4 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.341,85 - 26.904,15 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.070 - 26.130 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 5/11 ghi nhận xu hướng giảm chiếm ưu thế, khi USD, EUR, JPY và CNY đồng loạt mất giá so với phiên trước, trong khi GBP là đồng tiền duy nhất tăng giá ở cả hai chiều giao dịch.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.480 - 25.890 VND/USD (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 70 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.510 - 25.890 VND/USD, cùng giảm 65 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 5/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược xu hướng chung, đồng GBP tăng giá tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 33.758,92 - 35.193,23 VND/GBP, tăng 20,97 đồng ở chiều mua vào và 22,01 đồng ở chiều bán ra. Tương tự, BIDV điều chỉnh tăng 15 đồng ở chiều mua vào và 11 đồng ở chiều bán ra, đưa tỷ giá GBP lên mức 34.025 - 35.308 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,25% xuống 101,29 điểm lùi sát mốc 101 điểm.

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch, có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, khi thị trường đánh giá tác động từ chiến thắng bất ngờ của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Đảng Dân chủ giành đa số ghế tại cả Thượng viện và Hạ viện, qua đó giành quyền kiểm soát từ tay đảng Cộng hòa. Đáng chú ý, đảng Dân chủ giành chiến thắng tại một số khu vực vốn là “thành trì” của đảng Cộng hòa trong nhiều thập kỷ, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của một bộ phận lớn cử tri đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Kết quả bầu cử làm gia tăng kỳ vọng Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ hạn chế khả năng triển khai các kế hoạch chi tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Triển vọng chính sách tài khóa bị siết chặt hơn có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng USD.

Trong bối cảnh đó, đồng EUR, GBP tăng giá so với USD. Tỷ giá EUR/USD lên gần mức 1,1245 trong những giờ giao dịch đầu phiên châu Á ngày thứ năm. Đà tăng của EUR còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trước đó, ECB giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,5% trong tháng 10, sau khi tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Theo CNBC, thị trường hiện đánh giá xác suất ECB tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 ở mức gần 72%, nhích lên từ 71,8% trước khi số liệu lạm phát được công bố.

Không chỉ tác động đến thị trường ngoại hối, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ còn ảnh hưởng đến giá năng lượng. Giá dầu thô WTI giảm xuống sát 87 USD/thùng, trong bối cảnh giới lãnh đạo đảng Dân chủ tuyên bố sẽ thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến với Iran sau khi giành quyền kiểm soát.

Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông góp phần làm giảm phần bù rủi ro trong giá dầu, qua đó gây áp lực lên thị trường năng lượng./.