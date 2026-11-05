Tỷ giá USD hôm nay (5-11): Đồng USD chịu áp lực giảm giá

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,33%, hiện ở mức 101,53.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả này đã loại bỏ một yếu tố gây bất ổn đối với thị trường, trong khi giới đầu tư đánh giá những khả năng thay đổi chính sách quản lý trong thời gian tới.

Hàng chục triệu cử tri đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với Tổng thống Donald Trump. Chiến thắng với cách biệt lớn này mở ra viễn cảnh về một chính phủ bị chia rẽ, với khả năng xảy ra bế tắc trong hoạt động lập pháp giữa một Nhà Trắng do Đảng Cộng hòa nắm giữ và một Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát, trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với xung đột tại Iran và làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy cả tăng trưởng kinh tế lẫn lạm phát.

Bất chấp sự thay đổi về cục diện chính trị tại Mỹ, kỳ vọng của thị trường đối với lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhìn chung không thay đổi. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất 81,2% Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12, cao hơn mức 77,4% của phiên giao dịch trước đó.

Kết quả bầu cử phần lớn đã lấn át hàng loạt số liệu kinh tế được công bố tại Mỹ. Báo cáo Việc làm quốc gia ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 69.000 việc làm của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Đây là số liệu mới nhất trong loạt báo cáo về thị trường lao động được công bố trong tuần này. Chuỗi dữ liệu sẽ khép lại vào ngày thứ Sáu với báo cáo việc làm chính thức của Chính phủ Mỹ.

Một báo cáo riêng của Viện Quản lý Nguồn cung ứng Mỹ (ISM) cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực phi sản xuất giảm xuống 54,5 điểm trong tháng trước, từ mức 54,9 điểm của tháng 9. Kết quả này thấp hơn đôi chút so với dự báo 54,8 điểm của các nhà kinh tế, nhưng vẫn cao hơn ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động của khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng.

Đồng EUR tăng 0,21%, lên 1,1217 USD, sau khi có thời điểm đạt 1,1272 USD, mức cao nhất kể từ ngày 6-10. Đồng bảng Anh tăng 0,38%, lên 1,3462 USD, sau khi đạt mức cao nhất trong hơn 7 tuần là 1,3503 USD trước thềm thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào ngày hôm nay. Đồng bảng Anh đang hướng tới phiên tăng giá thứ sáu liên tiếp. BoE được dự báo sẽ phải tăng lãi suất trước sức ép lạm phát do chi phí năng lượng tăng mạnh, mặc dù ngân hàng này có thể đưa ra những tín hiệu thận trọng trước kỳ vọng của giới đầu tư về việc sẽ có thêm một số đợt tăng lãi suất trong năm tới.

So với đồng yên Nhật Bản, đồng USD giảm 0,14%, xuống còn 158,43 yên/USD.

Ảnh minh họa: Fox Business

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (5-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.627 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục giảm nhẹ, hiện ở mức 24.369 đồng - 26.858 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 27.332 đồng - 30.209 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: