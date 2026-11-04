Tỷ giá USD hôm nay (4-11): Đồng USD biến động giằng co

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,12%, hiện ở mức 101,87.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD biến động đan xen giữa tăng và giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư đánh giá những bất ổn xoay quanh khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, cũng như kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, đồng đô la Australia và đồng nhân dân tệ Trung Quốc suy yếu sau những động thái chính sách của Ngân hàng Trung ương hai nước.

Giới đầu tư đang cân nhắc những tác động đối với thị trường từ khả năng thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra ngày thứ Ba. Tâm điểm chú ý là liệu kết quả thuận lợi của đảng Dân chủ có thể làm gia tăng biến động giá tài sản hay không, đặc biệt là các tài sản liên quan đến làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), một trong những động lực chính thúc đẩy thị trường thời gian qua.

Đồng bạc xanh dao động giữa mức tăng và giảm nhẹ trong phiên giao dịch, trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh sau những tín hiệu trái chiều liên quan đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran.

Ông Juan Perez, Giám đốc cấp cao phụ trách giao dịch tại Monex USA ở Washington, cho rằng đồng USD vẫn còn dư địa giảm giá. Một trong những nguyên nhân là thị trường hiện không còn đạt được sự đồng thuận về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, những bất đồng trong chính phủ hoặc căng thẳng chính trị có khả năng gia tăng, qua đó tạo thêm áp lực bất lợi đối với đồng bạc xanh.

Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,07%, lên 1,1193 USD.

Sau khi giảm tới 0,17% trong phiên, đồng USD đã phục hồi và chuyển sang tăng giá sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo Khảo sát về số vị trí việc làm còn trống và tình hình luân chuyển lao động (JOLTS). Theo báo cáo, số vị trí việc làm còn trống, một chỉ báo phản ánh nhu cầu lao động, tăng thêm 333.000 trong tháng 9, lên 7,523 triệu, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 7,1 triệu của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.

Tại các thị trường khác, giới đầu tư phản ứng trước những thông báo chính sách được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Australia đưa ra trước đó.

Đồng USD tăng 0,35% so với đồng nhân dân tệ giao dịch ngoài Trung Quốc đại lục, lên 6,67 nhân dân tệ. Đây là mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 15-5. Diễn biến này xảy ra sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) quyết định nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức tài chính, nhằm kiềm chế đà tăng giá gần đây của đồng nhân dân tệ.

Trong khi đó, đồng đô la Australia có thời điểm giảm tới 0,51% và sau đó giảm 0,4% so với đồng bạc xanh, xuống còn 0,6968 USD. Diễn biến này diễn ra sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 4,85%, đúng như dự báo của thị trường.

Trong tuần này, một số Ngân hàng Trung ương khác dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ, trong đó có Ngân hàng Trung ương Anh, Ngân hàng Trung ương Na Uy và Ngân hàng Trung ương Thụy Điển.

Trên thị trường ngoại hối, đồng bảng Anh tăng 0,11%, lên 1,3418 USD. Ngược lại, đồng yên Nhật Bản giảm 0,47% so với đồng USD, xuống còn 158,66 USD.

Đồng USD biến động giằng co. Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (4-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.630 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.399 đồng - 26.861 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 27.241 đồng - 30.109 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: