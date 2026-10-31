Tỷ giá USD hôm nay (31-10): Đồng USD chịu sức ép khi đồng yên phục hồi

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, hiện ở mức 101,96.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng yên Nhật Bản trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu hướng tới phiên tăng giá thứ ba liên tiếp so với đồng USD, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất và nâng dự báo lạm phát. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm đã gây sức ép lên đồng bạc xanh.

BOJ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 1,25%, đúng như dự báo của phần lớn giới phân tích. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh chính sách tiền tệ đã bước sang giai đoạn cứng rắn hơn, trong đó BOJ để ngỏ khả năng tăng lãi suất với tần suất vài tháng một lần.

Đồng yên tăng 0,11%, lên mức 157,51 USD, song vẫn hướng tới tháng giảm giá trong tháng 10.

Ông Joseph Trevisani, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXStreet, nhận định: “Thị trường có phần thất vọng với quyết định của BOJ. Đồng yên hôm nay mạnh lên đôi chút, nhưng mức tăng không đáng kể như những phiên trước. Định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang tạo ra lực cản đối với những nỗ lực thắt chặt chính sách của BOJ”.

Trong một bản nhận định gửi các nhà đầu tư, ông Rory Green, chuyên gia phân tích tại TS Lombard, cho rằng bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn đủ thuận lợi để BOJ tăng lãi suất vào các tháng 12-2026, 3-2027 và 7-2027. Theo đó, lãi suất có thể được nâng lên mức 2% trước khi ngân hàng này tạm dừng để đánh giá tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,12%, xuống còn 1,1168 USD, hướng tới tháng giảm giá thứ hai liên tiếp trong tháng 10. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đồng tiền chung châu Âu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất và cho rằng lợi suất trái phiếu tăng đã khiến các điều kiện tài chính thắt chặt hơn. Diễn biến này ban đầu khiến giới giao dịch hạ thấp kỳ vọng ECB tăng lãi suất vào tháng 12.

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA).

Đồng bảng Anh tăng 0,15%, lên mức 1,3396 USD. Trong khi đó, đồng đô la Australia tăng 0,09% so với đồng USD, lên mức 0,70345 USD. Cả hai đồng tiền này đều hướng tới một tháng tăng giá trong tháng 10.

Thông thường, khi giới đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đồng USD thường được hưởng lợi. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tác động tiêu cực từ đà giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lại lấn át yếu tố này. Kết quả kinh doanh của các tập đoàn Alphabet, Amazon và Intel trong tuần qua đã làm dấy lên trở lại những lo ngại về quy mô chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Trong khi đó, đồng EUR nhận được phần nào sự hỗ trợ từ áp lực bán tháo trên thị trường cổ phiếu do những lo ngại liên quan đến AI gây ra, qua đó tạo sức ép lên đồng USD. Tuy nhiên, ông Lefteris Farmakis, chiến lược gia ngoại hối tại Barclays, nhận định đà tăng này có thể sớm suy yếu do tăng trưởng kinh tế khu vực đồng EUR vẫn tụt hậu so với Mỹ.

Đồng USD chịu sức ép khi đồng yên phục hồi. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (31-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.406 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 27.296 đồng - 30.169 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: