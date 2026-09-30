Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Thị trường trong nước

Sáng 30/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng, giảm 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.345,65 - 26.908,35 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.900 - 25.950 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 30/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt diễn biến phân hóa. Trong khi USD tăng giảm trái chiều giữa các ngân hàng, EUR và GBP nghiêng về xu hướng giảm, còn JPY và CNY đồng loạt đi lên tại một số ngân hàng.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.750 - 26.160 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, BIDV giữ nguyên tỷ giá USD ở mức 25.790 - 26.170 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy USD trong hệ thống ngân hàng nhìn chung khá ổn định, với biên độ điều chỉnh hẹp.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 30/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR giảm khá rõ tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.688,44 - 30.201,48 VND/EUR, giảm lần lượt 79,41 đồng và 83,58 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR cũng giảm 67 đồng ở chiều mua và 69 đồng ở chiều bán, xuống 28.883 - 30.276 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,2% lên 101,38 điểm.

Chỉ số DXY đã tiến sát mức cao nhất kể từ cuối tháng 7, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì đà tăng trên nhiều kỳ hạn.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như báo cáo việc làm, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thu nhập và chi tiêu cá nhân, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Chicago, số liệu tăng trưởng GDP quý II được công bố lần cuối, cùng báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) về tồn kho dầu thô.

Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ theo dõi các phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Austan Goolsbee và Thomas Barkin để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Cũng theo chuyên gia Công ty Brown Brothers Harriman (Mỹ), việc các ngân hàng trung ương lớn khác cùng thắt chặt chính sách tiền tệ có thể thu hẹp chênh lệch chính sách với Fed, qua đó khiến DXY gặp khó nếu muốn duy trì trên vùng 101,8 điểm.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế Mỹ vượt trội cùng nhu cầu mạnh của nhà đầu tư nước ngoài đối với chứng khoán Mỹ vẫn là những yếu tố hỗ trợ USD trong những tháng tới.

Ở chiều ngược lại, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy yếu trong tháng 9. Bà Dana M. Peterson - Kinh tế trưởng của Hội Đồng Hội Nghị (Conference Board) cho biết, kết quả khảo sát phản ánh đánh giá kém tích cực hơn của người tiêu dùng về điều kiện kinh doanh, thị trường lao động và triển vọng thu nhập.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 1 - 23/9, giai đoạn bao gồm một đợt tăng lãi suất của Fed và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn.

Giá dầu thô WTI tiếp tục đi xuống, xuống dưới ngưỡng quan trọng 90 USD/thùng và ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi những biến động địa chính trị liên quan đến xung đột Mỹ - Iran và tình hình tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, giá vàng đã phục hồi phần nào sau nhịp giảm mạnh đầu tuần, song vẫn chưa thể quay lại kiểm định mốc 4.200 USD/ounce. Đà tăng của đồng USD cùng sự phục hồi mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trên nhiều kỳ hạn tiếp tục tạo sức ép lên kim loại quý, hạn chế khả năng phục hồi của giá vàng./.