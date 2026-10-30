Tỷ giá USD hôm nay (30-10): Đồng USD tiếp tục giảm

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,33%, hiện ở mức 101,85.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ gia tăng. Trong khi đó, đồng EUR tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất.

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy lạm phát tăng tốc trong tháng 9, khi người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho xăng dầu và các hàng hóa khác. Diễn biến này củng cố kỳ vọng của các nhà kinh tế về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12. Các số liệu cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý III, nhờ chi tiêu tiêu dùng duy trì sức chống chịu tốt và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Fed Kevin Warsh hôm thứ Tư cho biết có thể đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% mà không cần phải “kìm hãm guồng quay” của nền kinh tế, làm chậm tăng trưởng hoặc khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Phát biểu này khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong năm 2027. Mặc dù vậy, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường vẫn đang dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức gần 80%.

Đồng USD giảm 0,27% so với đồng franc Thụy Sĩ, xuống mức 0,826 franc.

ECB giữ nguyên lãi suất như dự báo của thị trường, song cảnh báo rủi ro lạm phát đang gia tăng do chi phí năng lượng tăng mạnh. Ngân hàng Trung ương này cũng thông báo Chủ tịch Christine Lagarde sẽ rời nhiệm sở sớm hơn dự kiến, vào ngày 7-2-2027, thay vì kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10-2027. Đồng EUR đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 5, nhưng sau đó tăng 0,13%, lên khoảng 1,1167 USD.

Sự chú ý của thị trường cũng hướng đến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), cơ quan sẽ kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào hôm nay (30-10) và được dự báo giữ nguyên lãi suất. Đồng yên Nhật Bản giảm 0,05% so với đồng USD, xuống 157,91 yên/USD.

“Chúng tôi không kỳ vọng cuộc họp sẽ tạo ra biến động lớn đối với đồng yên Nhật Bản. Tuy nhiên, xu hướng đang nghiêng về khả năng đồng yên tăng giá nếu có nhiều hơn một thành viên phản đối theo hướng cứng rắn, trong bối cảnh áp lực lạm phát cơ bản vẫn duy trì ở mức dai dẳng”, các nhà phân tích của Bank of America do ông Izumi Devalier dẫn đầu nhận định trong một báo cáo gửi nhà đầu tư, khi đề cập đến cuộc họp chính sách của ngân hàng này.

Đồng đô la New Zealand tăng 0,11%, lên 0,56320 USD, sau khi lao dốc gần 2% sau quyết định bất ngờ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand hôm thứ Tư về việc giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%.

Ảnh minh họa: Dreamstime

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (30-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.644 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng mạnh, hiện ở mức 24.412 đồng - 26.876 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 27.138 đồng - 29.994 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: