Tỷ giá USD hôm nay 3/11: USD hạ nhiệt, hai ngân hàng trung ương lớn dự kiến tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm

Thị trường trong nước

Sáng 3/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.630 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.348,5 - 26.911,5 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.100 - 26.150 VND/USD, tăng 100 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 3/11 ghi nhận diễn biến phân hóa, song mức biến động không lớn. Trong khi đồng USD và JPY đồng loạt giảm giá, EUR và CNY duy trì đà tăng, còn GBP biến động trái chiều.

Đối với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.560 - 25.970 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống lần lượt 25.590 - 25.970 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 3/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với tỷ giá EUR, đà tăng diễn ra đồng thuận. Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 28.094,06 - 29.576,09 VND/EUR, tăng lần lượt 33,5 đồng và 35,3 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR tăng 19 đồng ở chiều mua vào và 17 đồng ở chiều bán ra, lên tương ứng 28.265 - 29.631 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,02%, lên 101,8 điểm.

Thị trường tài chính toàn cầu bước vào tuần giao dịch với nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ. Trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, các ngân hàng trung ương lớn được kỳ vọng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo dự báo, RBA sẽ công bố quyết định chính sách vào thứ Ba (ngày 3/11), với khả năng tăng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, từ 4,6% lên 4,85%. Nếu đúng như kỳ vọng, đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm 2026, đưa lãi suất điều hành của Australia lên mức cao nhất trong 18 năm. Đáng chú ý, RBA đã bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất từ tháng 2/2026, trước khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát.

Tại Anh, triển vọng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ được củng cố bởi những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất do S&P Global công bố đạt 52,8 điểm trong tháng 10, tăng từ mức 51,9 điểm trong tháng 9 và ghi nhận mức cao nhất trong 5 tháng. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng, qua đó củng cố kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày thứ Năm (5/11).

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo BoE sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, từ 3,75% lên 4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 8/2023. Động thái này được kỳ vọng diễn ra trong bối cảnh lạm phát tại Anh vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, tại Mỹ, thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12, dù mức độ kỳ vọng đã phần nào suy giảm. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất hiện ở mức gần 73%, giảm so với mức 80% một tuần trước đó. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ trước những thông tin kinh tế và chính trị quan trọng sắp được công bố.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông cũng đang tác động đến tâm lý thị trường.

Theo Reuters, các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 tháng vẫn đang tiếp diễn. Trước đó, các cuộc đàm phán giữa quan chức Iran và những nhà trung gian Qatar đã dẫn đến một số đề xuất điều chỉnh, song chưa đạt được bước đột phá đáng kể./.