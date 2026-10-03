Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Thị trường trong nước

Sáng 3/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 đồng, tăng 12 đồng so với phiên trước. Dù vậy, tính chung cả tuần, tỷ giá trung tâm vẫn giảm 5 đồng so với cuối tuần trước, do 4 phiên giảm liên tiếp đầu tuần; đồng thời, đảo chiều so với mức tăng 4 đồng của tuần liền trước.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng, xuống 24.405 - 26.867 VND/USD.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.354,2 - 26.917,8 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng biến động hẹp, tăng 30 đồng tuần qua, lên 25.920 - 25.960 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 3/10, tỷ giá USD cũng ổn định. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, không thay đổi so với cuối tuần trước. Trong khi đó, BIDV niêm yết 25.810 - 26.190 VND/USD, cùng tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV chốt tuần qua như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ khảo sát, với mức điều chỉnh lên tới hàng trăm đồng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra còn 28.474,19 - 29.975,92 VND/EUR, giảm lần lượt 356,94 đồng và 375,77 đồng so với cuối tuần trước. BIDV cũng giảm giá EUR xuống 28.691 - 30.074 VND/EUR, tương ứng giảm 275 đồng ở chiều mua vào và 291 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 101,91 điểm, dù giảm phiên cuối tuần sau công bố báo cáo việc làm Mỹ, song vẫn duy trì đà tăng 0,93% tuần qua.

Đồng USD bước vào tuần mới ở vùng cao, được hỗ trợ bởi lập trường thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và bất ổn địa chính trị. Chỉ số DXY tuần qua vượt 102 điểm, nối dài đà tăng sang tuần thứ ba.

Dữ liệu việc làm Mỹ suy yếu đã khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm mạnh. Từ mức khoảng 70% trước khi báo cáo việc làm tháng 9 được công bố, xác suất này theo công cụ CME FedWatch hiện chỉ còn 21,59%. Dù vậy, thị trường vẫn tính đến khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12.

Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp xa mức 90.000 việc làm mà thị trường kỳ vọng.

Đáng chú ý, số liệu việc làm của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm đáng kể, củng cố thêm tín hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ.

Cụ thể, số việc làm tăng thêm trong tháng 8 được hạ từ 162.000 xuống 133.000, trong khi tháng 7 được điều chỉnh từ tăng 21.000 sang giảm 10.000 việc làm.

Tổng cộng, số việc làm của tháng 7 và tháng 8 bị điều chỉnh giảm 60.000 so với công bố trước đó, cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn những đánh giá ban đầu.

Các chỉ báo khác trong báo cáo cũng cho thấy sức ép từ thị trường lao động đang dịu đi. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%; thu nhập trung bình mỗi giờ chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 3,2% được kỳ vọng, qua đó phần nào làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát từ tiền lương.

Đồng USD suy yếu ngay sau báo cáo. Chỉ số DXY giảm khoảng 0,23% xuống quanh 101,8 điểm.

Sự thay đổi kỳ vọng chính sách diễn ra sau hai ngày liên tiếp xuất hiện các tín hiệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến.

Trước báo cáo việc làm, dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố hôm thứ năm cũng làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách. Số liệu lao động yếu hơn trong phiên thứ sáu tiếp tục củng cố dấu hiệu nền kinh tế Mỹ đang mất đà, qua đó làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10./.

Trong tuần tới, diễn biến của USD sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các tín hiệu chính sách tiền tệ. Thị trường sẽ theo dõi kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Fed New York, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và các phát biểu của quan chức Fed để đánh giá rõ hơn lộ trình lãi suất. Bên cạnh đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) dự kiến công bố quyết định lãi suất ngày 7/10, trong khi Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP) họp ngày 8/10./.