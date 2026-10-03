Tỷ giá USD hôm nay (3-10): Đồng USD giảm nhẹ

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,17%, hiện ở mức 101,92.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng bạc xanh đã thu hẹp một phần mức tăng gần đây sau khi số liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 9-2026 thấp hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm sau khi báo cáo được công bố, trước khi tăng 5,14 điểm cơ bản lên 5,285%.

Tuy nhiên, đồng USD vẫn được nâng đỡ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ đang dao động gần các mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, những lo ngại gia tăng về triển vọng tài khóa tại một số khu vực ở châu Âu và giá dầu tăng cao. Giá dầu thô tăng đã khiến một số nhà đầu tư giảm mức độ tiếp xúc với các đồng tiền của những nền kinh tế nhập khẩu năng lượng lớn, trong đó có đồng EUR và đồng yên.

Đồng EUR đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp so với đồng USD, chuỗi giảm dài nhất kể từ giữa tháng 5-2025, trong bối cảnh thị trường trái phiếu chính phủ châu Âu bị bán tháo và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất. Tuy nhiên, trong giao dịch gần đây nhất, đồng EUR đã tăng 0,13%, giao dịch ở mức 1,12580 USD.

Ngân hàng Trung ương Mỹ đã tăng lãi suất và phát tín hiệu về những đợt tăng tiếp theo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách vào tháng trước. Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định tính độc lập của chính sách tiền tệ, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kêu gọi giảm chi phí vay. Thị trường đã phản ứng bằng cách tăng đặt cược vào khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục được thắt chặt. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự đoán 86% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, tăng mạnh so với mức 36% một tuần trước.

Đồng USD giảm 0,30%, xuống 0,8285 franc/USD so với đồng franc Thụy Sĩ. Đồng USD cũng giảm 0,15%, xuống 157,81 yên/USD, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp so với đồng yên.

Các quốc gia châu Âu ngày thứ Sáu đã nhất trí đưa lượng dầu diesel dự trữ ra thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép buộc các chính phủ thực hiện động thái này nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu tăng mạnh liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Lạm phát tại khu vực đồng EUR nhiều khả năng sẽ tăng trong những tháng tới, gây thêm sức ép đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc tăng lãi suất. Trái phiếu chính phủ Pháp và Italy chịu áp lực bán trong những tuần gần đây trong bối cảnh thị trường dự đoán lãi suất điều hành sẽ tăng và rủi ro chính trị gia tăng khi các cuộc bầu cử năm 2027 đang đến gần.

Ảnh minh họa: nhadautu.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (3-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.636 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 24.405 đồng - 26.867 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục giảm, hiện ở mức 27.362 đồng - 30.242 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: