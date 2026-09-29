Tỷ giá USD hôm nay (29-9): Đồng USD duy trì ở mức cao

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,20%, hiện ở mức 101,18.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đi ngang so với các đồng tiền chủ chốt trong ngày thứ Hai, khi tình trạng căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng cao, đồng thời hoạt động bán tháo trên thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ tái diễn, khiến lợi suất tăng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn duy trì trên 5%, ở mức cao nhất trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, tâm lý đối với đồng USD chịu sức ép do căng thẳng kéo dài tại Trung Đông đã cản trở hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz.

Đồng EUR được giao dịch ở mức 1,1370 USD, dao động gần mức thấp nhất trong hai tháng so với đồng USD. Đồng bảng Anh đi ngang ở mức 1,3250 USD, nhưng vẫn gần mức thấp nhất trong ba tháng so với đồng bạc xanh.

“Việc Mỹ từ chối đề nghị của Iran và giá dầu tăng vọt gây áp lực đẩy lợi suất của Mỹ tăng lên, qua đó nâng đỡ đồng USD nói chung”, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định.

Những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khiến các nhà giao dịch dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt hơn chính sách tiền tệ. Trong khi đó, đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài cũng hỗ trợ đồng USD.

Các số liệu kinh tế sắp được công bố, trong đó có chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, đều được dự báo sẽ củng cố khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự đoán 73% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10, sau khi Ngân hàng Trung ương này đã tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Các nhà giao dịch dự đoán khả năng Fed sẽ thực hiện bốn lần tăng lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, trong 12 tháng tới.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát diễn biến tỷ giá USD/yên, sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tái khẳng định trong tuần trước rằng hai nước dự định tăng cường hợp tác để giải quyết tình trạng đồng yên suy yếu. Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Atsushi Mimura ngày thứ Hai cũng cho biết thị trường nên coi trọng thông điệp “rất rõ ràng” mà Tokyo và Washington đưa ra về những quan ngại liên quan đến sự suy yếu của đồng yên. Đồng yên Nhật đi ngang ở mức 157,39 yên/USD.

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cũng được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên mức cao nhất trong gần 15 năm là 4,60%, trong cuộc họp diễn ra vào hôm nay. Đồng đô la Australia giảm 0,11% so với đồng USD, xuống 0,7015 USD.

Đồng đô la New Zealand tăng 0,16% so với đồng USD, lên 0,5664 USD.

Ảnh minh hoạ: giaoducthudo.giaoducthoidai.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (29-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.632 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 24.401 đồng - 26.863 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 27.725 đồng - 30.644 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: