Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,22%, lên mức 104,04.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh trên thị trường tiền tệ quốc tế, bất chấp những nhịp điều chỉnh trong các phiên giữa tuần. Chỉ số USD Index (DXY) vẫn đứng gần mức cao nhất trong nhiều tháng, phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng kinh tế Mỹ cũng như khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, những biến động trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng tâm lý thay đổi của nhà đầu tư đã khiến đà tăng của đồng USD có thời điểm chững lại.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Mở đầu tuần giao dịch, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao, thậm chí có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới nhằm kiểm soát lạm phát. Nhờ vậy, USD duy trì vị thế vững chắc, tiến sát vùng giá cao nhất trong khoảng 20 tháng.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh bắt đầu suy yếu trong phiên giao dịch ngày 25-11, khi tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu giảm sút và giới đầu tư đánh giá lại triển vọng của nhóm cổ phiếu công nghệ. Bên cạnh đó, những nhận định cho rằng khoảng cách tăng trưởng kinh tế giữa Mỹ với Khu vực đồng EUR, Anh và Nhật Bản có thể dần thu hẹp cũng làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD, qua đó gia tăng áp lực giảm giá đối với đồng bạc xanh.

Bước sang ngày 26-11, Chỉ số DXY giảm nhẹ khi nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn có sự dịch chuyển và thị trường chứng khoán xuất hiện những tín hiệu phục hồi. Đồng EUR tăng lên 1,0983 USD, trong khi đồng yên Nhật Bản và franc Thụy Sĩ cũng được hỗ trợ bởi những thay đổi trong tâm lý giao dịch. Diễn biến này cho thấy, mặc dù triển vọng lãi suất tại Mỹ vẫn là nhân tố quan trọng nâng đỡ đồng bạc xanh, nhưng các dòng vốn quốc tế đang chịu tác động ngày càng lớn từ biến động trên thị trường tài chính và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, những dữ liệu về lạm phát của Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, tăng 0,3% trong tháng 10; chỉ số PCE lõi cũng tăng 0,3%. Mặc dù mức tăng này không tạo ra bất ngờ quá lớn, nhưng vẫn cho thấy áp lực giá cả chưa được kiểm soát hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất được xem là yếu tố giúp đồng USD duy trì lợi thế so với nhiều đồng tiền khác.

Trong hai phiên cuối tuần, đồng bạc xanh tiếp tục đứng gần mức cao nhất trong nhiều tháng. Hoạt động giao dịch có phần trầm lắng do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, khiến thanh khoản trên thị trường giảm và biên độ biến động của các đồng tiền thu hẹp. Tuy nhiên, tính chung tháng 11, chỉ số DXY vẫn hướng tới mức tăng đáng kể, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Đây là chuỗi tăng kéo dài nhất của đồng USD kể từ ba tháng cuối năm 2024.

Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (29-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.687 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.921 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 26.750 đồng - 29.566 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: