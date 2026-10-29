Tỷ giá USD hôm nay (29-10): Đồng USD giảm giá sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,16%, hiện ở mức 102,16.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định về lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, đồng đô la New Zealand lao dốc sau khi Ngân hàng Trung ương nước này gây bất ngờ khi quyết định giữ nguyên lãi suất.

Fed giữ nguyên lãi suất như dự kiến, lựa chọn trì hoãn mọi điều chỉnh đối với chi phí vay cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tuần tới, đồng thời chờ đợi thêm dữ liệu để đánh giá diễn biến lạm phát.

Đồng USD phản ứng khá thận trọng ngay sau khi Fed công bố quyết định lãi suất, nhưng bắt đầu suy yếu về cuối phiên khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại cuộc họp báo. Đồng EUR tăng 0,32% so với đồng USD, lên mức 1,116 USD. Trong khi đó, đồng USD giảm 0,04% so với đồng yên Nhật, xuống còn 157,87 yên.

“Đồng USD đang yếu hơn so với thời điểm trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), trong bối cảnh đường cong lợi suất trái phiếu dốc lên”, ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Global Forex, nhận định.

Đường cong lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ dốc lên sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh bắt đầu cuộc họp báo. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn thường biến động cùng chiều với kỳ vọng về lãi suất của Fed, giảm 1,46 điểm cơ bản, xuống còn 4,722%.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức gần 85%.

“Cuộc họp lần này diễn ra đúng như những gì thị trường kỳ vọng. Khả năng Fed tăng lãi suất vốn đã không cao”, ông James St. Aubin, Giám đốc đầu tư tại Ocean Park Asset Management, cho biết.

Đồng bảng Anh tăng 0,12% so với đồng USD, lên mức 1,3323 USD, nhưng giảm khoảng 0,08% so với đồng EUR.

Đồng đô la New Zealand giảm mạnh, có thời điểm mất tới 1,74%, xuống còn 0,5583 USD, sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%. Quyết định này gây bất ngờ cho phần lớn giới kinh tế, vốn dự báo Ngân hàng Trung ương sẽ tăng lãi suất.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất điều hành lần đầu tiên sau hơn 3 năm, đồng thời cho biết có thể cần tiếp tục nâng lãi suất để ngăn chi phí năng lượng tăng vọt làm gia tăng áp lực lạm phát trên diện rộng.

Đồng đô la Canada tăng 0,37% so với đồng USD, lên mức 1,4 USD.

“Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã khiến thị trường thất vọng, kéo theo đà bán tháo đồng đô la New Zealand. Đây là đồng tiền diễn biến yếu nhất trong nhóm G10. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Canada vừa tăng lãi suất, nhưng động thái này đã nằm trong dự báo của thị trường. Vì vậy, đồng đô la Canada không phản ứng nhiều trước quyết định trên”, ông Marc Chandler nhận định.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến lần lượt công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Năm và thứ Sáu. Cả hai Ngân hàng Trung ương được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành.

Đồng USD giảm giá sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (29-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.631 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.400 đồng - 26.862 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 27.090 đồng - 29.942 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: