Tỷ giá USD hôm nay (28-9): Đồng USD giữ vững đà tăng?

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,81%, hiện ở mức 101,04.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Đồng USD bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh và các số liệu kinh tế mới có thể quyết định kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm. Theo Reuters, báo cáo việc làm của Mỹ sẽ là một trong những tâm điểm được giới đầu tư theo dõi sát, qua đó đánh giá sức khỏe nền kinh tế và khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Sau phiên giao dịch ngày 26-9, đồng USD vẫn duy trì nền tảng tương đối vững. Chỉ số DXY giảm 0,25%, xuống 101,04 điểm trong phiên cuối tuần, chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp, nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng 0,81%. Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của DXY. Đà tăng của đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Fed đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, đưa phạm vi lãi suất lên 3,75-4%. Sau quyết định này, nhiều quan chức Fed tiếp tục cảnh báo về nguy cơ lạm phát dai dẳng và để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm. Những phát biểu mang lập trường cứng rắn đã góp phần củng cố kỳ vọng của thị trường về một lộ trình chính sách tiền tệ mạnh tay hơn. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 đã lên khoảng 66%, từ khoảng 58% một tuần trước.

Trong tuần này, báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ sẽ là một trong những yếu tố có thể tác động đáng kể đến đồng USD. Nếu số liệu cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh. Ngược lại, dấu hiệu suy yếu rõ rệt của thị trường việc làm có thể khiến giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách, tạo sức ép lên đồng USD.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với đồng bạc xanh. Lợi suất tăng trong những phiên gần đây khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Fed. Lợi suất cao hơn làm gia tăng sức hấp dẫn tương đối của tài sản định giá bằng USD, đồng thời phản ánh kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD cũng đối mặt với những yếu tố cản trở. Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên 26-9 khi khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran làm giảm lo ngại về nguồn cung. Nếu giá năng lượng tiếp tục hạ nhiệt, áp lực lạm phát có thể giảm, qua đó làm suy yếu một phần kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Ngược lại, căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu tăng trở lại có thể thúc đẩy kỳ vọng thắt chặt tiền tệ và hỗ trợ đồng USD.

Nhìn chung, diễn biến đồng USD trong tuần này sẽ phụ thuộc lớn vào các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm, cùng biến động của lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về chính sách của Fed. Sau hai tuần tăng liên tiếp, đồng bạc xanh đang đứng trước những yếu tố hỗ trợ và cản trở đan xen. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu tốt và thị trường củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng và thị trường lao động suy yếu có thể tạo áp lực điều chỉnh đối với đồng bạc xanh.

Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (28-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.641 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.409 đồng - 26.873 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.720 đồng - 30.638 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: