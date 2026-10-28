Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Thị trường trong nước

Sáng 28/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.631 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.349,45 - 26.912,55 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.030- 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 60 đồng hai chiều.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 28/10 cho thấy diễn biến đồng loạt giảm tại các ngân hàng, trong đó đồng euro (EUR) và bảng Anh (GBP) ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, còn đồng USD, yên Nhật (JPY) và nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) giảm nhẹ hơn.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức mua vào - bán ra 25.610 - 26.020 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.645 - 26.025 VND/USD, đồng loạt giảm 25 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 28/10 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng EUR, tỷ giá tại Vietcombank được niêm yết ở mức 28.002,61 - 29.479,73 VND/EUR, giảm 135,04 đồng chiều mua vào và 142,13 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR cũng giảm mạnh, với giá mua vào - bán ra ở mức 28.168 - 29.532 VND/EUR, lần lượt giảm 147 đồng và 153 đồng.

Tương tự, đồng GBP tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng đáng kể 0,33% lên 102,36 điểm.

Thị trường tài chính đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với quyết định lãi suất dự kiến được công bố vào cuối ngày thứ tư (28/10). Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lần này, đồng thời tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh quyết định của Fed, thị trường cũng chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ năm (29/10). Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm khi đánh giá tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu 2%, qua đó có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới.

Theo định giá của thị trường, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 chỉ ở mức 6,6%.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát từ giá năng lượng vẫn khiến giới đầu tư nghiêng về khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm, với xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 84,4%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm phiên thứ hai liên tiếp khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang triển vọng đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Dù vậy, nguy cơ căng thẳng leo thang liên quan đến Mỹ và Iran hoặc lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út vẫn tiềm ẩn rủi ro đẩy giá dầu tăng trở lại, hiện giá dầu WTI lên sát 101 USD/thùng; giá dầu Brent vượt 110 USD/thùng, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu.

Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cũng được thị trường kỳ vọng tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 28/10.

Theo dự báo, RBNZ có thể nâng lãi suất tiền mặt qua đêm (OCR) thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 2,75% lên 3%, với xác suất được thị trường định giá ở mức 100%. Nếu diễn ra đúng kỳ vọng, đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ ba, trong khi khả năng tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá ở mức gần 50%.

Trước đó, tại cuộc họp tháng 9, RBNZ đã nhất trí tăng lãi suất nhằm từng bước rút lại các biện pháp kích thích tiền tệ, đưa lạm phát về mục tiêu 2% và duy trì sự ổn định của nền kinh tế.

Động thái này cho thấy ngân hàng trung ương New Zealand vẫn nghiêng về xu hướng thắt chặt chính sách, dù thời điểm và mức độ điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, tăng trưởng và thị trường lao động./.