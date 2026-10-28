Tỷ giá USD hôm nay (28-10): Đồng USD tiếp tục tăng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,40%, hiện ở mức 102,37.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi thị trường điều chỉnh vị thế trước hàng loạt cuộc họp của các Ngân hàng Trung ương nhằm tìm kiếm những tín hiệu mới về triển vọng kinh tế và lộ trình lãi suất. Đồng USD cũng đã ổn định trở lại sau khi chịu sức ép giảm giá từ đợt bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) có mức tăng mạnh trong tuần trước.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào hôm nay, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ họp vào thứ Năm, còn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ khép lại tuần họp của các Ngân hàng Trung ương vào thứ Sáu. Cả ba ngân hàng đều được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất. Do đó, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào những tín hiệu mà các nhà hoạch định chính sách đưa ra về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ.

“Rủi ro đối với đồng USD nghiêng về chiều giảm nếu Fed giữ nguyên lãi suất: Thông điệp mang tính cứng rắn nhìn chung không tạo ra tác động đáng kể, trong khi việc giữ nguyên lãi suất đi kèm thông điệp ôn hòa có thể khiến đồng USD suy yếu mạnh hơn dự kiến”, các nhà phân tích của Bank of America do ông Mark Cabana dẫn đầu nhận định trong một báo cáo gửi nhà đầu tư.

Đồng EUR đang đứng trước nguy cơ trở thành đồng tiền có diễn biến tệ nhất trong nhóm các đồng tiền của những nền kinh tế phát triển trong tháng 10, khi giảm 1,70% so với đồng USD. Đồng tiền chung châu Âu chịu sức ép từ chi phí năng lượng cao, biến động trên thị trường trái phiếu chính phủ Pháp và những lo ngại về tình hình tài khóa của nước này. Đồng EUR tiếp tục giảm nhẹ sau khi ECB công bố Khảo sát cho vay ngân hàng hằng quý, cho thấy tác động từ các đợt tăng lãi suất của ngân hàng này đang dần bộc lộ rõ. Nếu xu hướng đó tiếp diễn, điều này có thể phần nào làm giảm sức ép buộc ECB phải tiếp tục tăng lãi suất sâu trong năm tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố chính phủ sẵn sàng hành động quyết liệt trên thị trường ngoại hối, qua đó nhắc nhở giới đầu tư về quyết tâm hỗ trợ đồng yên của nhà chức trách Nhật Bản. Đồng yên nằm trong nhóm những đồng tiền chủ chốt tăng giá mạnh nhất trong tuần trước, tăng khoảng 0,75% so với đồng USD. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 9, khi những lo ngại về AI trên thị trường chứng khoán thúc đẩy dòng tiền đổ vào đồng tiền Nhật Bản.

Đồng USD tăng 0,24%, lên mức 157,90 yên. Đồng bảng Anh giảm 0,19% so với đồng USD, xuống còn 1,3317 USD.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand và Ngân hàng Trung ương Canada cũng sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào hôm nay. Cả hai ngân hàng đều được dự báo sẽ tăng lãi suất. Đồng đô la New Zealand tăng 0,08% so với đồng USD, lên mức 0,569 USD. Trong khi đó, đồng đô la Canada giảm 0,27%, xuống còn 1,405 đô la Canada đổi 1 USD.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (28-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.633 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 24.402 đồng - 26.864 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.207 đồng - 30.070 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: