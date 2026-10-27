Tỷ giá USD hôm nay (27-10): Đồng USD tăng nhẹ

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,22%, hiện ở mức 102,03.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng EUR giảm giá so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, trước thềm một tuần với lịch họp dày đặc của các Ngân hàng Trung ương, trong bối cảnh giá dầu thô vẫn neo ở mức cao.

Đồng EUR chịu sức ép trong tuần trước khi làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp đẩy phần bù rủi ro nợ công của nước này lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công năm 2011. Diễn biến này làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ tái diễn bất ổn tài chính trên khắp khu vực đồng EUR.

Tuy nhiên, giá trái phiếu chính phủ Pháp (OAT) tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Moody’s quyết định không hạ xếp hạng tín nhiệm của Pháp trong tuần trước. Diễn biến này giúp giảm bớt sức ép đối với chính phủ Pháp trong bối cảnh nước này đang chật vật củng cố tình hình tài chính công vốn chịu nhiều áp lực.

Đồng EUR giảm 0,21% so với đồng USD, xuống còn 1,1179 USD, nhưng tăng 0,31% so với đồng yên Nhật Bản, lên 176,04 yên.

Ông Kit Juckes, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Societe Generale nhận định: “Những vấn đề cơ bản của đồng EUR vẫn chưa thay đổi, trong khi chênh lệch lợi suất trái phiếu đã thu hẹp”. Ông cho rằng đồng tiền chung châu Âu vẫn dễ bị tổn thương ở thời điểm hiện tại do triển vọng tăng trưởng kinh tế không mấy khả quan và giá năng lượng vẫn ở mức cao.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm nhẹ nhưng vẫn dao động gần mức cao nhất trong sáu tháng. Giá dầu Brent giảm 0,78%, xuống còn 115,81 USD/thùng khi chốt phiên. Giá dầu duy trì ở mức cao gây bất lợi cho những nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng như khu vực đồng EUR.

Đồng USD nhận được sự hỗ trợ từ các chỉ báo kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt, bất chấp những yếu tố bất lợi, trong đó có lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã chịu áp lực bán trong tuần trước, khi làn sóng bán tháo trên thị trường do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Năm Ngân hàng Trung ương lớn sẽ công bố các quyết định chính sách tiền tệ vào cuối tuần này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo giữ nguyên lãi suất, bất chấp những áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương New Zealand và Ngân hàng Trung ương Canada được dự báo tăng lãi suất trong tuần này.

Đồng yên Nhật Bản giảm 0,43%, xuống còn 157,46 USD.

Ông Kit Juckes nhận định: “Đồng USD diễn biến kém tích cực hơn dự kiến và đang đối mặt với một số yếu tố bất lợi, nhưng các dữ liệu kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn cho thấy sức chống chịu khá tốt”.

Đồng USD tăng nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (27-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.627 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.396 đồng - 26.858 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 27.311 đồng - 30.186 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: