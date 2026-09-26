Tỷ giá USD hôm nay (26-9): Đồng USD hạ nhiệt, đồng yên thoát chuỗi giảm

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,25%, hiện ở mức 101,04.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25-9) khi giá dầu hạ nhiệt, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp do kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất ngày càng gia tăng. Trong khi đó, đồng yên tăng mạnh sau khi Nhật Bản cho biết Tokyo và Washington vẫn kiên định với lập trường đã làm cơ sở cho cuộc can thiệp chung trên thị trường ngoại hối hồi tháng 7.

Đồng USD đang đứng trước khả năng chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, trong bối cảnh giá dầu thô giảm hơn 2%.

Giá dầu thế giới đã hạ nhiệt khi khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran lấn át những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ việc lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì trên mức 100 USD/thùng, qua đó tiếp tục tạo áp lực đẩy lạm phát tăng.

Những phát biểu của các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ, trong đó cảnh báo về lạm phát và ủng hộ khả năng tiếp tục tăng lãi suất sau đợt tăng 25 điểm cơ bản hồi tuần trước, đã làm gia tăng kỳ vọng của thị trường về một lộ trình thắt chặt tiền tệ mạnh tay hơn. Điều này cũng góp phần thúc đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh.

Ông Eugene Epstein, Trưởng bộ phận giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp ở Stamford, bang Connecticut, nhận định: “Trong vài ngày qua, đồng USD đã tăng khá mạnh và có lẽ đà tăng này đã phần nào đi quá xa, nên hiện đồng USD đang tạm thời chững lại. Vì vậy, tôi không cho rằng đồng USD thực sự suy yếu đáng kể trong phiên hôm nay”.

“Đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Không chỉ xác suất Fed tăng lãi suất thêm lần thứ hai trước cuối năm nay đang nhích lên, mà lợi suất trái phiếu nói chung cũng tăng, khiến thị trường bắt đầu lo ngại phần nào. Đây thực sự là những yếu tố đang thúc đẩy đồng USD tăng giá trong thời gian qua”, ông Eugene Epstein cho biết.

Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,15%, lên 1,1396 USD, nhưng đang hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 ở mức khoảng 66%, tăng từ khoảng 58% một tuần trước.

Đồng bảng Anh tăng 0,23%, lên 1,3246 USD, được hỗ trợ bởi những phát biểu mang lập trường cứng rắn của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey. Tuy nhiên, đồng bảng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 3 tháng được ghi nhận trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Đồng yên Nhật tăng 1,06%, hướng tới việc chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, đồng thời ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một ngày so với đồng USD kể từ ngày 7-9, lên 157,13 yên/USD.

Đồng yên tăng giá sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan ngại về tình trạng đồng yên suy yếu trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi đầu tuần.

Đồng USD hạ nhiệt, đồng yên thoát chuỗi giảm. Ảnh minh họa: Shutterstock

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (26-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.641 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.409 đồng - 26.873 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 27.720 đồng - 30.638 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: