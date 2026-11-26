Thị trường trong nước

Sáng 26/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.676 đồng, giảm 3 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.392,2 - 26.959,8 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.400 - 26.490 VND/USD, tăng lần lượt 75 đồng chiều mua và 115 đồng chiều bán so với phiên trước.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 26/11 tại nhiều ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng là chủ đạo, trong đó USD đồng loạt tăng giá ở cả hai chiều giao dịch, trong khi EUR, GBP, JPY và CNY có diễn biến phân hóa.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.610 - 26.020 VND/USD, cùng tăng 50 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD, cùng tăng 45 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 26/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đồng GBP ghi nhận diễn biến trái chiều. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 33.001,1 - 34.402,94 VND/GBP, tăng lần lượt 68,96 đồng và 71,78 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 33.392 - 34.417 VND/GBP, tăng 204 đồng ở chiều mua nhưng giảm 17 đồng ở chiều bán.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ 0,04% lên 103,74 điểm.

Chỉ số DXY phiên vừa qua giảm nhẹ, bất chấp dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ vượt ngưỡng 4% và lạm phát tiếp tục ở mức cao. Diễn biến này cho thấy thị trường phản ứng khá thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế mới, khi giới đầu tư chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Theo báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố ngày 25/11, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,7% đã điều chỉnh của tháng 9 và phù hợp với dự báo của thị trường.

Đáng chú ý, chỉ số PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao, tăng 3,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,1% của tháng trước và dự báo 3,2% của thị trường.

So với tháng trước, chỉ số PCE tổng thể tăng 0,3% trong tháng 10, chậm lại so với mức tăng 0,5% trong tháng 9, trong khi PCE cốt lõi duy trì mức tăng 0,3%. Cả hai chỉ số đều phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Mặc dù chỉ số PCE cốt lõi theo năm cao hơn dự báo, dữ liệu mới chưa làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 97% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, trong khi xác suất tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 1/2027 ở mức khoảng 60%.

Fed sẽ bước vào giai đoạn im lặng từ ngày 28/11, trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày 8 - 9/12, khi khả năng tăng lãi suất gần như đã được thị trường phản ánh đầy đủ.

Tại Anh, tỷ giá GBP/USD lấy lại mốc 1,31, được hỗ trợ bởi những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết, rất có thể sẽ phải tăng lãi suất thêm nếu giá năng lượng vẫn ở mức cao.

Sau những phát biểu này, thị trường định giá 82% khả năng BoE tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17/12. Nếu Fed tăng lãi suất như kỳ vọng, lãi suất của Mỹ sẽ vượt mức 4% hiện tại của Anh trong khoảng thời gian trước khi BoE đưa ra quyết định chính sách tiếp theo.

Trên thị trường kim loại quý, sau khi có thời điểm giảm sâu xuống 3.430 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025, giá vàng phục hồi lên khoảng 3.585 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 26/11 , được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, dư địa phục hồi của giá vàng có thể bị hạn chế bởi kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12./.