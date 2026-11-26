Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,11%, hiện ở mức 103,71.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng franc Thụy Sĩ và đồng yên Nhật Bản, hai đồng tiền được xem là tài sản trú ẩn an toàn, tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, trong khi đồng USD suy yếu. Thị trường trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) lao dốc mạnh, trước khi phục hồi, giúp thu hẹp đáng kể mức giảm trước đó.

Chỉ số Nasdaq Composite, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, có thời điểm giảm khoảng 4% do làn sóng bán tháo mới đối với các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực AI. Tuy nhiên, chỉ số này sau đó phục hồi và chốt phiên với mức giảm khoảng 0,6%.

Thị trường chứng khoán đã có màn phục hồi mạnh mẽ, theo nhận định của ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive. Ông cho rằng: “Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một đợt phục hồi do các nhà đầu tư đóng vị thế bán khống trong tuần giao dịch bị rút ngắn vì kỳ nghỉ lễ hay không. Tuy nhiên, ít nhất thì đây cũng là tín hiệu cho thấy thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc”.

Trước đó, đồng USD được hưởng lợi từ làn sóng né tránh rủi ro trên thị trường, nhưng đã quay đầu giảm giá vào cuối phiên giao dịch.

Đồng USD thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn mỗi khi thị trường chứng khoán lao dốc. Tuy nhiên, diễn biến của đồng tiền này cũng chịu ảnh hưởng từ dòng vốn đầu tư và những kỳ vọng tăng trưởng kinh tế gắn với làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,17%, lên mức 1,0983 USD.

Đồng yên Nhật Bản tăng 0,06% so với đồng USD, lên mức 159,13 yên/USD. Đồng USD giảm 0,63% so với đồng franc Thụy Sĩ, xuống còn 0,83 franc/USD.

Đồng AUD, vốn nhạy cảm với những biến động về tâm lý rủi ro trên thị trường, giảm 0,15%, xuống còn 0,6628 USD.

Giới giao dịch cũng đang đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh cơ quan này vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát ở mức cao.

Theo số liệu công bố ngày 25-11, lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 10. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9 (không điều chỉnh). Nếu loại trừ các thành phần có biến động mạnh là thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi cũng tăng 0,3% trong tháng 10, tương đương mức tăng của tháng trước đó.

Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, trong bối cảnh giá dầu đi xuống.

Bà Sarah Ying, Giám đốc chiến lược ngoại hối tại CIBC Capital Markets, cho rằng vấn đề quan trọng hơn đối với thị trường hiện nay là mức lãi suất cuối cùng mà Fed có thể đưa chính sách tiền tệ lên tới.

Bà nhận định: “Đó là lý do vì sao lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm có diễn biến vượt trội hơn đôi chút so với kỳ hạn 2 năm, bởi phần lớn câu hỏi về mức lãi suất cuối cùng liên quan đến triển vọng trong những năm tiếp theo, chứ không nhất thiết nằm ở tương lai trước mắt”.

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 5 năm đã thu hẹp xuống khoảng 2 điểm cơ bản, so với mức chênh lệch cao nhất 27 điểm cơ bản trong tháng trước. Nguyên nhân là kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất gây sức ép lên lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Đồng USD suy yếu. Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (26-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.679 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 25.500 đồng - 26.912 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 26.731 đồng - 29.545 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: