Tỷ giá USD hôm nay (26-10): Đồng USD đối mặt sức ép giảm giá

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 101,75.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Bước vào tuần giao dịch mới, đồng USD được dự báo tiếp tục đối mặt với sức ép giảm giá, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống, những bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng thị trường chứng khoán liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trong tuần này, thị trường hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Theo nhận định của các chiến lược gia TD Securities, Fed có khả năng giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 4% tại cuộc họp tháng 10, bất chấp những dấu hiệu cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng và thị trường lao động Mỹ còn duy trì sức chống chịu. Tuy nhiên, các chuyên gia của TD Securities cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 và tháng 3 năm sau vẫn cần được tính đến, đồng thời cảnh báo những số liệu lạm phát bất lợi có thể buộc Ngân hàng Trung ương Mỹ hành động sớm hơn và quyết liệt hơn.

Trong bối cảnh đó, thông điệp của Fed sau cuộc họp sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với hướng đi của đồng USD. Nếu cơ quan này phát tín hiệu ưu tiên kiểm soát lạm phát, duy trì lập trường cứng rắn và để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong những tháng tiếp theo, đồng bạc xanh có thể phục hồi. Ngược lại, nếu Fed thể hiện thái độ thận trọng, nhấn mạnh những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế và chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc tiếp tục thắt chặt chính sách, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép bán ra.

Dù vậy, triển vọng kinh tế Mỹ vẫn là yếu tố có thể hạn chế đà suy yếu của đồng bạc xanh. Theo dữ liệu sơ bộ do S&P Global công bố, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Mỹ đạt 56 điểm trong tháng 10, mức cao nhất trong 53 tháng. Số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân Mỹ tiếp tục mở rộng với tốc độ tích cực trong những tháng đầu quý IV. Nếu đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách sẽ khó hình thành, qua đó tạo lực đỡ nhất định cho đồng USD.

Tuy nhiên, những lo ngại về hiệu quả và tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn với cổ phiếu công nghệ. Trong trường hợp lợi suất đầu tư vào cổ phiếu công nghệ tiếp tục giảm, đồng USD có nguy cơ chịu thêm sức ép. Ở chiều ngược lại, căng thẳng địa chính trị và giá dầu tăng cao vẫn là những yếu tố có thể hỗ trợ đồng USD trong những thời điểm nhất định. Giá năng lượng tăng kéo dài có nguy cơ làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát, buộc Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Khi đó, lợi thế lãi suất của đồng USD có thể được củng cố, tạo điều kiện cho đồng tiền này phục hồi.

Nhìn chung, trong tuần này, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực giảm giá, song xu hướng này vẫn tiềm ẩn những nhịp phục hồi đan xen. Đáng chú ý, nếu Fed phát đi tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc các số liệu lạm phát cao hơn dự báo, đồng bạc xanh có thể lấy lại đà tăng, qua đó làm suy yếu triển vọng giảm giá trong ngắn hạn.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (26-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.627 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.396 đồng - 26.858 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.313 đồng - 30.188 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: