Tỷ giá USD hôm nay (25-9): Đồng USD lập đỉnh mới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, hiện ở mức 101,25.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đạt mức cao mới trong hai tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất được củng cố sau những phát biểu mang tính “diều hâu” từ một số quan chức Ngân hàng Trung ương và các số liệu kinh tế tích cực.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng 6-2004, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ, sau khi các số liệu kinh tế cho thấy hoạt động kinh doanh tăng mạnh cùng với áp lực giá ngày càng gia tăng. Số liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần giảm 1.000 đơn, xuống còn 197.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 201.000 đơn của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, cho thấy thị trường lao động đang ổn định trở lại.

“Chúng ta có lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đang ở mức cao nhất kể từ sau năm 2008, lợi suất kỳ hạn 30 năm ở mức cao nhất trong 22 năm và lợi suất kỳ hạn 10 năm ở mức cao nhất trong 19 năm. Tôi không nghĩ các nhà giao dịch ngoại hối cần biết thêm quá nhiều điều ngoài những yếu tố đó”, Joseph Trevisani, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXStreet ở New York, nhận định.

“Fed biết rằng đây là một cú sốc nguồn cung đối với dầu mỏ, họ đang nhìn xa hơn yếu tố đó. Một trong những điều họ đang xem xét là triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong quý III”, ông Trevisani nói.

Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 ở mức 68,6%, tăng từ 55,4% một tuần trước.

Đồng EUR giảm 0,07% xuống 1,1372 USD. Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Isabel Schnabel đã từ chức ngày thứ Năm để đảm nhận một vị trí cấp cao tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mở đầu cho một quá trình tái cơ cấu kéo dài ở vị trí lãnh đạo của tổ chức tài chính quyền lực nhất châu Âu.

Ngân hàng Trung ương Na Uy tăng lãi suất vào ngày thứ Năm, trong khi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển phát tín hiệu nhiều khả năng cũng sẽ hành động tương tự trước cuối năm, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trên toàn cầu đang đối phó với lạm phát gia tăng do cú sốc năng lượng bắt nguồn từ chiến tranh.

So với đồng crown Na Uy, đồng USD tăng 0,33%, lên 9,51 crown/USD, trong khi đồng crown Thụy Điển giảm 0,1% so với USD, xuống 9,921 crown/USD.

So với đồng franc Thụy Sĩ, USD tăng 0,34%, lên 0,828 franc. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) giữ nguyên lãi suất chính sách và cho rằng lạm phát gia tăng do chiến tranh ở Trung Đông không phải là mối đe dọa đối với ổn định giá cả của Thụy Sĩ.

Đồng yên Nhật giảm 0,32% so với USD, xuống 158,82 yên/USD, sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết những nguyên tắc làm nền tảng cho sự phối hợp can thiệp tiền tệ Nhật-Mỹ hồi tháng 7 vẫn được duy trì. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn mong manh sau khi việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất vào tuần trước chưa đủ để thuyết phục các nhà đầu tư rằng một chu kỳ thắt chặt nhanh hơn đang diễn ra.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (25-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.635 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.404 đồng - 26.866 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục giảm, hiện ở mức 27.712 đồng - 30.629 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: