Tỷ giá USD hôm nay (25-10): Đồng USD trải qua một tuần giằng co, chịu nhiều sức ép

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,08%, xuống mức 101,75.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần vừa qua, đồng USD biến động giằng co khi giới đầu tư đánh giá tác động từ căng thẳng giữa Mỹ và Iran, những bất ổn trên thị trường công nghệ và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Trong những phiên đầu tuần, đồng USD chịu sức ép khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài giảm. Giá dầu hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong 5 tháng, trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng vẫn hiện hữu trước những thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia và các vụ việc liên quan đến tàu thuyền ở vùng Vịnh. Giá dầu tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố khả năng Fed duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách. Ngược lại, giá năng lượng giảm có thể làm suy yếu kỳ vọng này, hạn chế động lực tăng giá của đồng USD.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, những lo ngại về thị trường công nghệ, đặc biệt là làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cũng gây sức ép lên đồng bạc xanh. Dòng vốn đổ vào các doanh nghiệp công nghệ Mỹ từng góp phần nâng đỡ sức hấp dẫn của tài sản Mỹ, nhưng những nghi ngại về định giá cổ phiếu và hiệu quả đầu tư khiến giới đầu tư trở nên thận trọng. Sự bất ổn trên thị trường AI làm gia tăng biến động trên các thị trường tài chính, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với một số tài sản trú ẩn an toàn khác. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa đồng USD và thị trường công nghệ ngày càng phức tạp: Triển vọng tăng trưởng nhờ AI có thể hỗ trợ đồng bạc xanh, nhưng nguy cơ điều chỉnh mạnh cũng có thể khiến dòng vốn đầu tư suy yếu.

Triển vọng lãi suất của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng định hướng thị trường ngoại hối. Cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10 thu hút sự chú ý của giới đầu tư, trong bối cảnh lạm phát Mỹ còn tiềm ẩn rủi ro nhưng triển vọng tăng trưởng cũng đối mặt nhiều bất định. Nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát kéo dài, Fed có thể giữ lãi suất cao lâu hơn dự kiến. Tuy nhiên, những biến động trên thị trường tài chính có thể khiến cơ quan này thận trọng trước khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách. Sự thiếu chắc chắn về định hướng lãi suất khiến đồng USD chưa nhận được động lực tăng giá bền vững.

Trong khi đó, những bất ổn chính trị và tài khóa tại Pháp tạo thêm áp lực đối với đồng EUR, qua đó hỗ trợ đồng USD trong tương quan tỷ giá. Trái lại, đồng yên Nhật Bản được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tăng lãi suất trong thời gian tới.

Nhìn chung, đồng USD trải qua một tuần giao dịch giằng co, chịu tác động trái chiều từ căng thẳng địa chính trị, biến động thị trường công nghệ và triển vọng chính sách tiền tệ. Trong khi lo ngại về tình hình tài khóa tại Pháp gây sức ép lên đồng EUR, diễn biến giá năng lượng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và tâm lý thận trọng của giới đầu tư liên tục chi phối thị trường ngoại hối.

Đồng USD trải qua một tuần giằng co, chịu nhiều sức ép. Ảnh minh họa: thitruongtaichinhtiente.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (25-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.627 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.396 đồng - 26.858 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.313 đồng - 30.188 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: