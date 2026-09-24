Tỷ giá USD hôm nay (24-9): Đồng USD tăng mạnh

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,51%, hiện ở mức 101,12.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, lên mức cao nhất trong gần hai tháng, khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất, trong khi giá dầu tăng vọt sau khi Iran phát đi tín hiệu hoài nghi về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Sau khi Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước, đưa lãi suất điều hành lên khoảng 3,75-4,00%, một số quan chức Fed đã phát tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Trong ngày thứ Tư, Thống đốc Fed Michael Barr cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ đã thực hiện một bước đi quan trọng vào tuần trước nhằm “điều chỉnh” chi phí vay ngắn hạn để kiềm chế lạm phát, đồng thời nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất.

Ông Elias Haddad, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman ở London, nhận định: “Động lực đẩy đồng USD tăng giá đến từ việc thị trường tiếp tục phản ứng với quyết định tăng lãi suất theo hướng cứng rắn của Fed vào tuần trước, qua đó tạo thêm động lực cho đồng bạc xanh. Trong tuần này, không có nhiều số liệu kinh tế, hoặc ít nhất là những số liệu có ý nghĩa đối với chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các phát biểu của các quan chức Fed. Về cơ bản, tất cả đều đang thể hiện cùng một quan điểm rằng các bước thắt chặt chính sách tiếp theo đang được tính đến”.

Đồng USD tiếp tục tăng sau khi S&P Global công bố chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ, theo dõi hoạt động trong hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, tăng lên 58,4 trong tháng này, từ mức 56,0 trong tháng 8. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7-2021. Chỉ số tăng mạnh nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng vọt, song nhu cầu cao cũng gây sức ép lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả tăng.

Theo dữ liệu của LSEG, kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 đã gia tăng sau khi các số liệu trên được công bố, lên khoảng 70%, so với khoảng 53% trước đó.

Đà tăng của đồng bạc xanh còn được thúc đẩy bởi giá dầu tăng, sau khi ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, trả lời truyền hình nhà nước rằng chừng nào các điều kiện của Iran chưa được đáp ứng, eo biển Hormuz chưa được mở cửa trở lại và không có đàm phán.

Đồng EUR giảm 0,51%, xuống 1,1389 USD, hướng tới phiên giảm thứ ba liên tiếp và mức giảm mạnh nhất trong một tuần.

Đồng yên Nhật giảm 0,52% so với đồng bạc xanh, xuống 158,19 yên/USD, khi giới giao dịch cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào của nhà chức trách Nhật Bản.

Đồng USD tăng mạnh. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (24-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.635 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.404 đồng - 26.866 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.875 đồng - 30.809 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: