Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,54%, hiện ở mức 104,35.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn 19 tháng so với đồng EUR trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi việc ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Nvidia thúc đẩy tâm lý lạc quan của giới đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời khiến các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo đuổi chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia đánh dấu một sự đảo chiều đáng chú ý, diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông quay lại điều hành tập đoàn.

Thông tin trên đã đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng 33%, đồng thời góp phần hỗ trợ đồng USD. Đồng bạc xanh vốn được hưởng lợi từ dòng vốn đổ vào lĩnh vực công nghệ, cũng như những dự báo tăng trưởng kinh tế lạc quan hơn nhờ sự gia tăng đầu tư và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Những biến động gần đây trên thị trường chứng khoán Mỹ khiến giới đầu tư khó đánh giá nền kinh tế nước này còn có thể chịu đựng mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ đến đâu.

Ông Eric Theoret, chiến lược gia ngoại hối tại Scotiabank, nhận định: “Kỳ vọng về việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, diễn biến này lại xảy ra đồng thời với sự suy yếu của tâm lý thị trường, khiến việc đánh giá diễn biến của đồng USD trở nên phức tạp hơn. Đồng bạc xanh hiện đang giao dịch cao hơn đáng kể so với mức mà các yếu tố kinh tế cơ bản có thể lý giải”.

Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giới giao dịch lại gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 lên tới 96%, tăng so với mức 89% hôm thứ Sáu tuần trước, thời điểm thị trường chứng khoán lao dốc. Tuy nhiên, thị trường đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Đối với cuộc họp tháng 1-2027, xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất được dự báo ở mức 63%, cao hơn mức 51% hôm thứ Sáu nhưng thấp hơn mức 71% ghi nhận một tuần trước đó.

Sau đợt tăng giá mạnh gần đây của đồng USD, một số nhà phân tích bắt đầu đặt câu hỏi về dư địa tăng giá của đồng tiền này trong thời gian tới.

Ông Tim Baker, chuyên gia phân tích của Deutsche Bank, nhận định: “Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây đặc biệt tích cực, trong khi những bất ngờ về dữ liệu kinh tế tại khu vực đồng EUR, Canada, Australia, New Zealand và các nước Bắc Âu lại chuyển theo chiều hướng tiêu cực”.

Tuy nhiên, ông cho rằng những chênh lệch về mức độ bất ngờ của các số liệu kinh tế giữa Mỹ và các nền kinh tế khác có thể đang tiến gần đến đỉnh điểm, bởi những diễn biến này thường có xu hướng quay trở lại mức trung bình. Điều đó có thể đánh dấu thời điểm đồng USD đạt đỉnh trong đợt tăng giá hiện nay.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng 0,28% so với đồng yên Nhật Bản, lên mức 158,97 yên. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,64%, xuống còn 1,0897 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,39%, xuống còn 1,3027 USD.

Đồng USD tăng mạnh. Ảnh minh họa: CNBC

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (24-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.668 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 25.500 đồng - 26.901 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 26.776 đồng - 29.594 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: