Tỷ giá USD hôm nay (24-10): Đồng USD tăng nhẹ

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,14%, hiện ở mức 101,75.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhưng vẫn chịu sức ép sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Những nghi ngại về hiệu quả của làn sóng đầu tư AI khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với một số tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là đồng yên Nhật Bản.

Đồng EUR giảm giá và hướng tới một tuần giảm giá so với cả đồng USD. Đồng EUR đang chịu sức ép từ những lo ngại về tình trạng bất ổn gia tăng tại Pháp và các vấn đề ngân sách ngày càng nghiêm trọng của nước này. Đồng EUR giảm 0,21%, xuống còn 1,1191 USD.

Đồng yên Nhật Bản hướng tới một tuần tăng giá so với đồng bạc xanh, nhờ được hưởng lợi từ dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn sau đợt bán tháo cổ phiếu AI trong phiên thứ Năm. Đồng yên giảm 0,1%, xuống còn 156,9 yên/USD, nhưng vẫn hướng tới mức tăng khoảng 0,7% trong tuần, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 9.

Các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý tới các cuộc họp chính sách tiền tệ trong tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Cả ba cơ quan này được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, song các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những tín hiệu về định hướng chính sách trong thời gian tới.

Theo dữ liệu của LSEG, sau đợt bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hôm thứ Năm, các nhà giao dịch đã giảm mức đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12, mặc dù xác suất cho động thái này vẫn ở mức 81%.

Giới giao dịch dự báo xác suất ECB tăng lãi suất trong tháng 12 là 66%. Các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ mọi tín hiệu liên quan đến triển vọng lãi suất, sau khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết vào cuối tháng 9 rằng một phản ứng chính sách ở mức độ vừa phải đối với lạm phát là phù hợp. Dữ liệu Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cho thấy tăng trưởng của khu vực tư nhân tại khu vực đồng EUR đã chậm lại trong tháng 10, xuống mức yếu nhất trong bốn tháng, do hoạt động kinh tế tại Pháp tiếp tục suy giảm trở lại.

Bà Giada Giani, chuyên gia kinh tế tại Citi, nhận định: "Theo quan điểm của chúng tôi, sự sụt giảm này đưa các chỉ số PMI trở về mức tương đồng với các chỉ báo tăng trưởng khác, thay vì cho thấy những rủi ro tiêu cực mới. Pháp vẫn chịu áp lực, nhưng các quốc gia còn lại trong khu vực đồng EUR vẫn duy trì được sự ổn định".

Tại Nhật Bản, số liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát tiêu dùng cơ bản hằng năm đã vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương trong tháng 9, lần đầu tiên sau chín tháng. Các nhà giao dịch hiện định giá xác suất BOJ tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 61%.

Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (24-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.627 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục giảm, hiện ở mức 24.396 đồng - 26.858 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra quay đầu giảm, hiện ở mức 27.313 đồng - 30.188 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: