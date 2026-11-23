Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,84.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Trong tuần trước, đồng USD tiếp tục nối dài chuỗi tăng giá trong tháng 11 và vươn lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2025. Đà tăng của đồng bạc xanh chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong các cuộc họp sắp tới, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng và những bất ổn địa chính trị tiếp tục làm gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Đáng chú ý, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ cho thấy thị trường lao động duy trì sức chống chịu tốt, số liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) cao hơn dự báo cùng những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của một số quan chức Fed đã củng cố kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tháng 12. Theo đó, giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp diễn ra trong ngày 8-12 và ngày 9-12. Trong khi đó, khả năng tăng mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm, được thị trường đánh giá vào khoảng 10%.

Tuy nhiên, sau nhiều tuần tăng liên tiếp, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này. Trong đó, các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 11 của S&P Global, ước tính lần thứ hai về tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 được đánh giá có khả năng tác động đáng kể đến diễn biến của đồng USD.

Các chỉ số PMI sẽ cung cấp những tín hiệu ban đầu về tình hình hoạt động của khu vực sản xuất và dịch vụ Mỹ trong tháng 11. Nếu hoạt động kinh tế tiếp tục khởi sắc, trong khi áp lực lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ được củng cố, qua đó tạo thêm động lực cho đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, ước tính GDP quý III lần thứ hai sẽ giúp thị trường đánh giá rõ hơn sức chống chịu của nền kinh tế lớn nhất thế giới trước mặt bằng lãi suất cao. Nếu các số liệu kinh tế đều cao hơn dự báo, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ, nhất là khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại.

Dẫu vậy, đà tăng của đồng USD cũng đang xuất hiện một số dấu hiệu thiếu chắc chắn. Theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), mặc dù vị thế mua đồng USD vẫn duy trì ở mức cao hơn so với một tháng trước, nhưng niềm tin của giới đầu cơ vào triển vọng tăng giá của đồng bạc xanh đã phần nào suy yếu.

Bước sang tuần giao dịch mới, đồng USD được dự báo tiếp tục có triển vọng tích cực, song khó tránh khỏi những điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài. Tâm điểm thị trường sẽ là các số liệu PMI, GDP và PCE của Mỹ. Nếu những dữ liệu này tiếp tục cho thấy lạm phát chưa được kiểm soát hiệu quả, giới đầu tư có thể gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất, qua đó thúc đẩy đồng USD tăng giá. Ngược lại, những dấu hiệu suy yếu của tăng trưởng hoặc lạm phát hạ nhiệt rõ rệt có thể khiến kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ suy giảm, tạo sức ép điều chỉnh đối với đồng bạc xanh.

Ảnh minh họa: CNBC

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (23-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.659 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.891 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 26.741 đồng - 29.555 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: