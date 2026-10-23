Tỷ giá USD hôm nay (23-10): Đồng USD giằng co giữa các lực tác động trái chiều

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,16%, hiện ở mức 101,62.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (22-10). Những lo ngại về bất ổn xã hội tại Pháp và triển vọng tài khóa ngày càng xấu đi của nước này đã lấn át những quan ngại liên quan đến làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đã gây sức ép khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm.

“AI đang khiến giới đầu tư lo ngại, giá dầu cũng vậy, và tình hình tại Pháp cũng không ngoại lệ”, ông Chris Scicluna, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Daiwa Capital Markets, nhận định.

Giá dầu tăng khoảng 3%, lên mức cao nhất trong 5 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Đồng yên Nhật Bản tăng 0,75%, lên mức 156,96 USD. Đà tăng của đồng tiền Nhật Bản một phần có thể xuất phát từ việc tỷ giá tiến gần ngưỡng quan trọng 160 yên/USD, khiến thị trường gia tăng dự đoán về khả năng chính phủ Nhật Bản tiếp tục can thiệp nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Ông Kevin Ford, chiến lược gia trưởng về ngoại hối và kinh tế vĩ mô tại Convera gọi đây là “mức cộng thêm do rủi ro can thiệp”, đồng thời lưu ý rằng mỗi khi tỷ giá tiến gần ngưỡng 160 yên/USD, đồn đoán về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp thị trường lại gia tăng.

So với đồng franc Thụy Sĩ, một đồng tiền vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn truyền thống khác, đồng USD giảm 0,42%, xuống còn 0,821 franc.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,09%, xuống còn 1,1222 USD.

Đồng USD ngày càng chịu ảnh hưởng từ các dòng vốn đầu tư cũng như kỳ vọng về tăng trưởng và lạm phát gắn với làn sóng đầu tư vào AI. Tuần trước, đồng bạc xanh giảm giá khi những lo ngại về triển vọng của lĩnh vực AI gia tăng. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, những quan ngại liên quan đến tình hình tại Pháp lại lấn át các lo ngại này.

Ông Erik Nelson, Giám đốc toàn cầu phụ trách chiến lược ngoại hối tại Wells Fargo, nhận định: “Thị trường đang phải cân nhắc giữa những rủi ro tín dụng liên quan đến AI tại Mỹ và những điểm yếu trong tín nhiệm quốc gia của Pháp. Trong vài ngày qua, hai yếu tố này liên tục tác động trái chiều, khi có thời điểm yếu tố này đáng lo ngại hơn yếu tố kia. Chừng nào tình hình tại Pháp còn khiến thị trường lo ngại hơn những rủi ro tín dụng liên quan đến AI tại Mỹ, đồng EUR sẽ tiếp tục diễn biến kém tích cực hơn”.

Những lo ngại về khả năng kiểm soát gánh nặng nợ công khổng lồ của Pháp đã gây sức ép lên trái phiếu chính phủ nước này, đồng thời làm dấy lên quan ngại về tình hình tài chính của các quốc gia khác trong Khu vực đồng EUR có mức nợ cao. Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Pháp và Đức tăng lên 177,7 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,05%, lên 1,3401 USD; đồng đô la Australia giảm 0,11%, xuống 0,7019 USD.

Đồng USD giằng co giữa các lực tác động trái chiều. Ảnh minh họa: thoibaonganhang.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (23-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.632 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.401 đồng - 26.863 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 27.352 đồng - 30.231 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: