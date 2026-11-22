Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng tuần 0,41%, lên mức 103,84.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, hướng tới tuần tăng giá thứ tư liên tiếp và tiến sát mức cao nhất trong 19 tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn dai dẳng và một số quan chức Fed phát đi tín hiệu cứng rắn về triển vọng lãi suất. Bên cạnh đó, những lo ngại về hiệu quả đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cùng đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường toàn cầu, đã thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó củng cố sức hấp dẫn của đồng USD.

Ngay từ đầu tuần, đồng USD đã tăng giá khi giới đầu tư đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến trên thị trường chứng khoán. Kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 cũng góp phần hỗ trợ đồng tiền này. Những số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo công bố trước đó cho thấy áp lực giá cả chưa được kiểm soát hoàn toàn, khiến thị trường nghiêng về khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Đà tăng của đồng bạc xanh được củng cố trong những phiên tiếp theo, đặc biệt sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller đưa ra những nhận định cứng rắn về chính sách lãi suất. Ông cho rằng Fed cần cân nhắc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 hoặc phát tín hiệu tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm 2027 nhằm kiềm chế lạm phát. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cũng phản ánh những quan ngại ngày càng lớn của các nhà hoạch định chính sách về nguy cơ lạm phát kéo dài. Những thông tin này khiến đồng USD có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 4-2025, trong khi đồng EUR và đồng bảng Anh chịu sức ép giảm giá. Giới đầu tư cho rằng chênh lệch triển vọng lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn tiếp tục tạo lợi thế cho đồng bạc xanh.

Đến phiên giao dịch ngày 21-11, đồng USD gần như đi ngang, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng giá thứ tư liên tiếp. Tâm lý thận trọng gia tăng khi thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 5,02%, mức thấp nhất trong một tuần.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật Bản phục hồi trong phiên cuối tuần, sau khi số liệu cho thấy lạm phát cơ bản của nước này trong tháng 10 tăng lên 2,2%, vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tháng thứ hai liên tiếp. Diễn biến này củng cố kỳ vọng BOJ có thể tiếp tục nâng lãi suất, hỗ trợ đồng yên tăng giá so với đồng USD. Trong khi đó, đồng EUR vẫn dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 4-2025, còn đồng bảng Anh tiếp tục chịu sức ép trước triển vọng chính sách tiền tệ tại Anh.

Nhìn chung, trong tuần qua, đồng USD được hỗ trợ bởi triển vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, áp lực lạm phát tại Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn trước những bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng yên phục hồi phần nào hạn chế đà tăng, đồng bạc xanh vẫn duy trì vị thế vững chắc.

Đồng USD trải qua tuần tăng giá thứ tư liên tiếp. Ảnh minh họa: cafef.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (22-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.659 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.891 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 26.741 đồng - 29.555 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: