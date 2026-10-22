Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed

Thị trường trong nước

Sáng 22/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.632 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.350,4 - 26.913,6 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.000 - 26.080 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng sáng 22/10 cho thấy diễn biến phân hóa, khi tỷ giá USD, EUR và CNY đồng loạt giảm, trong khi GBP và JPY tiếp tục tăng giá. Đáng chú ý, đồng bảng Anh ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.640 - 26.050 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.670 - 26.050 VND/USD, cũng giảm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 22/10 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược với xu hướng giảm của USD và EUR, đồng bảng Anh (GBP) tăng mạnh tại cả hai ngân hàng. Tỷ giá GBP tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 33.755,07 - 35.188,88 VND/GBP, tăng lần lượt 147,87 đồng và 154,2 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.009 - 35.284 VND/GBP, tăng 34 đồng ở chiều mua vào và 23 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,04% xuống 101,69 điểm.

Đồng USD đang bước vào giai đoạn nhạy cảm trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11. Trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12, kết quả cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội có thể tác động đến triển vọng chính sách tài khóa, qua đó, ảnh hưởng gián tiếp đến định hướng chính sách tiền tệ năm 2027.

Đặc biệt, khả năng triển khai chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn biến thâm hụt ngân sách liên bang và phản ứng của thị trường trái phiếu có thể tác động đến các quyết định tiếp theo của Fed, cũng như triển vọng duy trì đà tăng của đồng USD.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao, giá năng lượng chịu sức ép từ xung đột tại Trung Đông, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Những yếu tố này khiến triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ trở nên khó dự đoán hơn.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Fed thường có xu hướng giữ nguyên lãi suất trong giai đoạn cận kề bầu cử. Theo nghiên cứu của CME Group về 27 chu kỳ bầu cử Mỹ giai đoạn 1972 - 2024, Fed giữ nguyên lãi suất trong 67% số giai đoạn từ ngày 1/10 đến ngày bầu cử.

Những lần Fed tăng lãi suất trước bầu cử giữa kỳ, như các năm 1978, 2018 và 2022, chủ yếu xuất phát từ áp lực lạm phát.

Điều này cho thấy yếu tố bầu cử không nhất thiết ngăn Fed điều chỉnh chính sách khi điều kiện kinh tế đòi hỏi. Vì vậy, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10 vẫn phù hợp với xu hướng lịch sử, nhưng chưa đồng nghĩa chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 ở mức 15%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới gần 88%. Theo đó, tâm điểm chú ý không chỉ là kết quả bầu cử giữa kỳ, mà còn là những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất năm 2027 và tác động đối với đồng USD.

Trong khi đó, tại Anh, Tập đoàn ING (Hà Lan) nhận định áp lực lạm phát hiện chủ yếu đến từ giá năng lượng, còn lạm phát thực phẩm và dịch vụ thấp hơn dự kiến. Lạm phát toàn phần tháng 9 ở mức 3,5% và được dự báo có thể đạt đỉnh gần 4% vào mùa đông.

Tuy nhiên, các chỉ số lạm phát cơ bản trong lĩnh vực dịch vụ và những nhóm hàng hóa, dịch vụ sử dụng nhiều năng lượng chưa cho thấy tác động lan tỏa đáng kể từ cú sốc giá năng lượng liên quan đến xung đột tại Iran./.