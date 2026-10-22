Tỷ giá USD hôm nay (22-10): Đồng USD giữ đà giảm

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,01, hiện ở mức 101,69.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi các nhà giao dịch cân nhắc nguy cơ lạm phát gia tăng trở lại do giá dầu và chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

“Thị trường hiện không thực sự có một xu hướng chủ đạo rõ ràng... và tôi cho rằng tình trạng này sẽ tiếp diễn ít nhất cho đến tuần tới, khi cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra. Chúng ta cần nắm bắt được quan điểm của Fed”, ông Shaun Osborne, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại Scotiabank, cho biết.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang diễn ra làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát do giá dầu tăng có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Fed. Các nhà giao dịch đánh giá khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới ở mức thấp, trong khi đợt tăng lãi suất tiếp theo được dự báo có thể diễn ra vào tháng 12. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng khó có khả năng đưa ra tín hiệu về những bước đi chính sách trong tương lai.

Đồng USD suy yếu trong tuần trước, bất chấp số liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ tăng tốc trong tháng 9. Sự lạc quan đối với lĩnh vực AI đã hỗ trợ đồng bạc xanh thông qua việc thu hút dòng vốn đầu tư vào Mỹ, đồng thời thúc đẩy kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

“Đà tăng trưởng của Mỹ chủ yếu được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư và giao dịch liên quan đến AI”, ông Noah Buffam, chiến lược gia tại CIBC Capital Markets, cho biết. “Điều này cũng khiến lạm phát duy trì trên mục tiêu, vì vậy tác động đối với Mỹ lớn hơn nhiều so với các quốc gia khác”.

Đồng EUR chịu sức ép từ các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra trên diện rộng tại Pháp. Chi phí vay nợ của Pháp đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất trong 24 năm vào hôm thứ Tư.

“Vấn đề nợ công của Pháp không dễ giải quyết. Nước này cần thực hiện những điều chỉnh thực chất về tài khóa để đưa mức nợ xuống, hoặc ít nhất cho thấy sự nghiêm túc trong việc kiểm soát quỹ đạo nợ công”, ông John Hardy, Giám đốc chiến lược kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Saxo ở Copenhagen, nhận định.

Đồng bảng Anh tăng 0,16%, lên 1,34 USD, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Anh trong tháng trước cao hơn dự kiến. Diễn biến này củng cố cơ sở cho khả năng Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất trong tháng 11.

Đồng yên Nhật Bản tăng 0,02%, lên 158,12 yên/USD. Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ryozo Himino cho biết lạm phát cơ bản đang tiến gần mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương, trong khi các điều kiện tài chính vẫn tương đối nới lỏng. Những nhận định này cho thấy Nhật Bản vẫn còn dư địa để nâng lãi suất.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (22-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.634 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.403 đồng - 26.865 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 27.340 đồng - 30.218 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: