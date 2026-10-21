Tỷ giá USD hôm nay 21/10: USD trong nước biến động hẹp, kỳ vọng Fed và BoJ tăng lãi suất dồn về cuối năm

Thị trường trong nước

Sáng 21/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.634 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.352,3 - 26.915,7 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.000 - 26.080 VND/USD, giữ nguyên chiều mua, song tăng 30 đồng chiều bán.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng sáng 21/10 cho thấy, đồng USD tiếp tục giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong khi EUR và JPY tăng nhẹ; riêng tỷ giá GBP biến động khác nhau đáng kể giữa các ngân hàng.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức mua vào - bán ra lần lượt là 25.660 - 26.070 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào ở mức 25.690 VND/USD và bán ra 26.070 VND/USD, cùng giảm 15 đồng so với phiên trước.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 21/10 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược chiều đồng USD, tỷ giá EUR tại Vietcombank tăng nhẹ 11,76 đồng ở chiều mua vào và 12,4 đồng ở chiều bán ra, lên lần lượt 28.311,55 - 29.804,88 VND/EUR. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra đạt 28.479 - 29.857 VND/EUR, tăng tương ứng 9 đồng và 12 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,08% lên 101,78 điểm.

Giới đầu tư đang điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi cơ quan này tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 vào tháng 9/2026. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết sẽ không đưa ra quyết định trước khi đánh giá đầy đủ dữ liệu tại từng cuộc họp. Trong khi đó, phần lớn các quan chức Fed dự báo sẽ có ít nhất 01 đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 16,1% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 27 - 28/10. Tuy nhiên, xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 đã vượt 90%, cho thấy kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn hiện hữu, dù khả năng điều chỉnh ngay trong tháng 10 tương đối thấp.

Tại châu Âu, đồng euro chịu áp lực giảm giá so với USD trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại Pháp và những lo ngại về tình hình tài khóa khiến nhà đầu tư thận trọng. Thị trường cũng chờ đợi phát biểu của một số quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong đó có Chủ tịch Christine Lagarde, để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách lãi suất.

Trong khi đó, đồng yên Nhật Bản tiếp tục giao dịch ở vùng thấp so với USD. Trong phiên vừa qua, tỷ giá USD/JPY có thời điểm vượt 158,5, sau đó giảm rồi phục hồi một phần, cho thấy đồng yên vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng giá.

Áp lực đối với đồng yên chủ yếu đến từ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chưa sớm nâng lãi suất. Dù Thống đốc Kazuo Ueda nhận định lạm phát cơ bản đang tiến rất gần mục tiêu 2%, thị trường chỉ đánh giá xác suất BoJ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 30/10 ở mức dưới 5%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào ngày 18/12 lên khoảng 80%.

Trước diễn biến đồng yên suy yếu, giới chức Nhật Bản tiếp tục phát đi tín hiệu sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại hối. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama khẳng định Nhật Bản có thể hành động khi cần thiết./.