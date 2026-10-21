Tỷ giá USD hôm nay (21-10): Đồng USD giảm khi giá dầu đi xuống

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,25%, hiện ở mức 101,73.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cùng chiều với đà đi xuống của giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, khi giới đầu tư đánh giá tác động từ căng thẳng leo thang trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời cân nhắc tính bền vững của dòng vốn lớn đang đổ vào các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ.

Giá dầu giảm sau khi chạm mức cao nhất trong 5 tháng, trong bối cảnh giới đầu tư cân nhắc cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và người đứng đầu quân đội Pakistan, nhân vật đóng vai trò trung gian quan trọng trong các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran, cùng với những diễn biến an ninh đáng lo ngại, gồm các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và thông tin về các vụ tấn công tàu thuyền tại vùng Vịnh.

Giá dầu tăng đã làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Đồng USD tăng mạnh trong tuần trước, sau khi số liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ tăng tốc trong tháng 9.

Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng bị lu mờ bởi những lo ngại liên quan đến lĩnh vực AI.

Ông Dominic Bunning, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối nhóm G10 tại Nomura, nhận định: “Giá năng lượng tăng có lợi cho đồng USD, nhưng nếu lãi suất tăng quá cao, đến mức khiến làn sóng đầu tư vào AI đổ vỡ, tác động đối với đồng bạc xanh sẽ lập tức chuyển sang tiêu cực. Có một ngưỡng giới hạn nhất định, và hiện thị trường đang tiến sát ngưỡng đó”.

Dòng vốn lớn đổ vào cổ phiếu các doanh nghiệp AI tại Mỹ đã góp phần hỗ trợ đồng USD. Bên cạnh đó, lãi suất tăng, một phần xuất phát từ kỳ vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát gắn với lĩnh vực này, cũng giúp đồng bạc xanh duy trì sức hấp dẫn.

Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,22%, lên 1,1235 USD.

Dù đồng EUR tăng giá trong phiên, nhưng giới giao dịch vẫn thận trọng trước triển vọng của đồng tiền này, trong bối cảnh Pháp đối mặt với các cuộc biểu tình trên diện rộng và tình hình tài khóa ngày càng xấu đi.

Ông Tommy von Brömsen, chiến lược gia ngoại hối tại Handelsbanken, nhận định những lo ngại về tình hình tại Pháp sẽ chưa chấm dứt. Theo ông, tâm lý bi quan đối với nền kinh tế Pháp sẽ còn kéo dài, trong khi đồng EUR đứng trước nguy cơ giảm giá sâu hơn.

Tại Anh, đồng bảng tăng 0,59%, lên 1,338 USD, sau khi số liệu thị trường lao động cho thấy thị trường việc làm nước này vẫn duy trì sức chống chịu tốt. Đây là loạt dữ liệu mới nhất của Anh ghi nhận kết quả khả quan hơn dự báo.

Đồng yên tăng giá sau khi phiên đấu giá trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn dài thu hút nhu cầu mua ở mức kỷ lục.

Ông Masahiko Loo, chiến lược gia cấp cao về thu nhập cố định tại State Street Investment Management ở Tokyo, nhận định: “Phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm đạt mức cầu kỷ lục là tín hiệu rõ ràng cho thấy dòng tiền tạm thời đứng ngoài thị trường cuối cùng cũng đang quay trở lại”.

Đồng yên tăng 0,21%, lên mức 158,14 USD.

Trong khi đó, đồng đô la Canada tăng 0,34%, lên mức 1,406 USD, mức cao nhất trong gần một tháng.

Đồng USD giảm khi giá dầu đi xuống. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (21-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.639 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.408 đồng - 26.870 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 27.323 đồng - 30.199 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: